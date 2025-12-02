Quem pode ser campeão da F1 em Abu Dhabi? Veja cenários

A Fórmula 1 chega ao GP de Abu Dhabi com três pilotos ainda na briga pelo título de 2025. Lando Norris lidera com 408 pontos, seguido por Max Verstappen com 396, e Oscar Piastri, que soma 392. Como a etapa final não é Sprint e não distribui ponto de volta mais rápida, o máximo em jogo é 25 pontos, o que deixa os três matematicamente elegíveis ao título.

A vitória de Verstappen no Catar manteve o holandês na disputa e reorganizou a tabela, enquanto o quarto lugar de Norris e o segundo de Piastri ampliaram o grau de incerteza para a prova de Yas Marina.

A seguir, veja todos os cenários possíveis para coroar Norris, Verstappen ou Piastri no domingo, 7.

O que Norris precisa para ser campeão

Norris depende apenas do próprio resultado para conquistar seu primeiro título. Um pódio garante ao piloto o campeonato, independentemente dos rivais.

Ele será campeão se:

Terminar em 1º, 2º ou 3º

For 4º ou 5º e Verstappen não vencer

For 6º ou 7º e nenhum dos dois rivais vencer

For 8º, com Verstappen fora do top 2 e Piastri sem vitória

For 9º, com Verstappen fora do top 3 e Piastri sem vitória

For 10º, com Verstappen fora do top 3 e Piastri fora do top 2

Não pontuar, desde que Verstappen não vá ao pódio e Piastri não termine em 1º ou 2º

Empates:

Se Norris for 7º e Verstappen 2º, ambos somariam 414, e Norris leva vantagem por ter mais segundos lugares.

Se Norris for 9º, Piastri 2º e Verstappen 4º, o empate em 410 pontos também o favorece pelo mesmo critério.

O que Verstappen precisa para ser campeão

Verstappen só será campeão se ficar no pódio. Qualquer resultado abaixo de 3º tira o holandês da disputa.

Ele será campeão se:

Vencer, com Norris em 4º ou pior

For 2º, com Norris em 8º ou pior e Piastri sem vitória

For 3º, com Norris em 9º ou pior e Piastri sem vitória

Não há possibilidade de título se Verstappen terminar em 4º ou pior.

Empate que o elimina:

Se Verstappen for 2º e Norris 7º, eles empatam em 414, mas Norris vence por ter mais segundos lugares.

O que Piastri precisa para ser campeão

Piastri precisa obrigatoriamente terminar em 1º ou 2º. Qualquer resultado abaixo disso elimina suas chances.

Ele será campeão se:

Vencer, com Norris em 6º ou pior

For 2º, com Norris em 10º ou pior e Verstappen em 5º ou pior

Empates que o eliminam:

Se Piastri for 2º, Norris 10º e Verstappen 4º, Piastri e Verstappen empatam em 410, e Verstappen vence por ter mais segundos lugares.

Se Piastri for 2º, Norris 9º e Verstappen 4º, há empate triplo em 410, e Norris leva vantagem — novamente pelos segundos lugares.

Situação antes da última corrida

1º – Lando Norris (McLaren): 408 pontos

2º – Max Verstappen (Red Bull): 396 pontos

3º – Oscar Piastri (McLaren): 392 pontos

A decisão será a primeira desde 2010 com três pilotos matematicamente envolvidos na briga pelo título na etapa final.