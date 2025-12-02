Esporte

Quem pode ser campeão da F1 em Abu Dhabi? Veja cenários

Três pilotos chegam à última etapa com chances matemáticas; Lando Norris lidera com 12 pontos de vantagem

MONTE-CARLO, MONACO - MAY 25: Lando Norris of Great Britain driving the (4) McLaren MCL39 Mercedes leads Charles Leclerc of Monaco driving the (16) Scuderia Ferrari SF-25 Oscar Piastri of Australia driving the (81) McLaren MCL39 Mercedes Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB21 and the rest of the field at the start during the F1 Grand Prix of Monaco at Circuit de Monaco on May 25, 2025 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Mark Thompson/Getty Images) (Mark Thompson/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 20h56.

A Fórmula 1 chega ao GP de Abu Dhabi com três pilotos ainda na briga pelo título de 2025. Lando Norris lidera com 408 pontos, seguido por Max Verstappen com 396, e Oscar Piastri, que soma 392. Como a etapa final não é Sprint e não distribui ponto de volta mais rápida, o máximo em jogo é 25 pontos, o que deixa os três matematicamente elegíveis ao título.

A vitória de Verstappen no Catar manteve o holandês na disputa e reorganizou a tabela, enquanto o quarto lugar de Norris e o segundo de Piastri ampliaram o grau de incerteza para a prova de Yas Marina.

A seguir, veja todos os cenários possíveis para coroar Norris, Verstappen ou Piastri no domingo, 7.

O que Norris precisa para ser campeão

Norris depende apenas do próprio resultado para conquistar seu primeiro título. Um pódio garante ao piloto o campeonato, independentemente dos rivais.

Ele será campeão se:

  • Terminar em 1º, 2º ou 3º
  • For 4º ou 5º e Verstappen não vencer
  • For 6º ou 7º e nenhum dos dois rivais vencer
  • For 8º, com Verstappen fora do top 2 e Piastri sem vitória
  • For 9º, com Verstappen fora do top 3 e Piastri sem vitória
  • For 10º, com Verstappen fora do top 3 e Piastri fora do top 2
  • Não pontuar, desde que Verstappen não vá ao pódio e Piastri não termine em 1º ou 2º

Empates:

  • Se Norris for 7º e Verstappen 2º, ambos somariam 414, e Norris leva vantagem por ter mais segundos lugares.
  • Se Norris for 9º, Piastri 2º e Verstappen 4º, o empate em 410 pontos também o favorece pelo mesmo critério.

O que Verstappen precisa para ser campeão

Verstappen só será campeão se ficar no pódio. Qualquer resultado abaixo de 3º tira o holandês da disputa.

Ele será campeão se:

  • Vencer, com Norris em 4º ou pior
  • For 2º, com Norris em 8º ou pior e Piastri sem vitória
  • For 3º, com Norris em 9º ou pior e Piastri sem vitória

Não há possibilidade de título se Verstappen terminar em 4º ou pior.

Empate que o elimina:

  • Se Verstappen for 2º e Norris 7º, eles empatam em 414, mas Norris vence por ter mais segundos lugares.

O que Piastri precisa para ser campeão

Piastri precisa obrigatoriamente terminar em 1º ou 2º. Qualquer resultado abaixo disso elimina suas chances.

Ele será campeão se:

  • Vencer, com Norris em 6º ou pior
  • For 2º, com Norris em 10º ou pior e Verstappen em 5º ou pior

Empates que o eliminam:

  • Se Piastri for 2º, Norris 10º e Verstappen 4º, Piastri e Verstappen empatam em 410, e Verstappen vence por ter mais segundos lugares.
  • Se Piastri for 2º, Norris 9º e Verstappen 4º, há empate triplo em 410, e Norris leva vantagem — novamente pelos segundos lugares.

Situação antes da última corrida

  • 1º – Lando Norris (McLaren): 408 pontos
  • 2º – Max Verstappen (Red Bull): 396 pontos
  • 3º – Oscar Piastri (McLaren): 392 pontos

A decisão será a primeira desde 2010 com três pilotos matematicamente envolvidos na briga pelo título na etapa final.

