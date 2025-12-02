Quem pode ser campeão da F1 em Abu Dhabi? Veja cenários

MONTE-CARLO, MONACO - MAY 25: Lando Norris of Great Britain driving the (4) McLaren MCL39 Mercedes leads Charles Leclerc of Monaco driving the (16) Scuderia Ferrari SF-25 Oscar Piastri of Australia driving the (81) McLaren MCL39 Mercedes Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB21 and the rest of the field at the start during the F1 Grand Prix of Monaco at Circuit de Monaco on May 25, 2025 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Mark Thompson/Getty Images) (Mark Thompson/Getty Images)
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 20h56.
A Fórmula 1 chega ao GP de Abu Dhabi com três pilotos ainda na briga pelo título de 2025. Lando Norris lidera com 408 pontos, seguido por Max Verstappen com 396, e Oscar Piastri, que soma 392. Como a etapa final não é Sprint e não distribui ponto de volta mais rápida, o máximo em jogo é 25 pontos, o que deixa os três matematicamente elegíveis ao título.
A vitória de Verstappen no Catar manteve o holandês na disputa e reorganizou a tabela, enquanto o quarto lugar de Norris e o segundo de Piastri ampliaram o grau de incerteza para a prova de Yas Marina.
A seguir, veja todos os cenários possíveis para coroar Norris, Verstappen ou Piastri no domingo, 7.
Norris depende apenas do próprio resultado para conquistar seu primeiro título. Um pódio garante ao piloto o campeonato, independentemente dos rivais.
Ele será campeão se:
Empates:
Verstappen só será campeão se ficar no pódio. Qualquer resultado abaixo de 3º tira o holandês da disputa.
Ele será campeão se:
Não há possibilidade de título se Verstappen terminar em 4º ou pior.
Empate que o elimina:
Piastri precisa obrigatoriamente terminar em 1º ou 2º. Qualquer resultado abaixo disso elimina suas chances.
Ele será campeão se:
Empates que o eliminam:
A decisão será a primeira desde 2010 com três pilotos matematicamente envolvidos na briga pelo título na etapa final.