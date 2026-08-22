F1: veja classificação geral do sprint do GP da Holanda

Fórmula 1: confira a classificação da corrida sprint do GP dos Países Baixos, em Zandvoort. (Simon Wohlfahrt/AFP)
Repórter
Publicado em 22 de agosto de 2026 às 10h35.
O britânico George Russell, da Mercedes, venceu neste sábado, 22, a corrida sprint do Grande Prêmio dos Países Baixos de Fórmula 1, no circuito de Zandvoort. Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em segundo, enquanto Lando Norris, da McLaren, completou o pódio.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na nona colocação. Com o resultado, Kimi Antonelli, da Mercedes, manteve a liderança do Mundial de pilotos ao cruzar a linha de chegada em quarto.
Confira a classificação final da corrida sprint:
Abandono: Nico Hülkenberg (Audi).
Com os pontos da sprint, Kimi Antonelli segue na liderança do campeonato, com 224 pontos. Lewis Hamilton é o segundo, com 171, seguido por George Russell, com 168.
Russell largou na pole e controlou a corrida de 24 voltas sem ser pressionado por Leclerc. A chuva começou a cair na parte final da prova, mas não foi suficiente para alterar as posições nas últimas voltas.
“Se houvesse mais uma volta, o desfecho da corrida poderia ter sido muito diferente. Por isso, fico feliz que a chuva tenha chegado no momento em que chegou”, afirmou Russell após a vitória.
Max Verstappen terminou em sexto, depois de protagonizar uma disputa com Lewis Hamilton. A corrida também marcou a última sprint do GP dos Países Baixos antes da saída de Zandvoort do calendário da Fórmula 1.
Os pilotos ainda disputam neste sábado, 22, a classificação para o Grande Prêmio dos Países Baixos, que será realizado no domingo, 23.
A prova principal será a última edição do GP em Zandvoort desde o retorno do circuito ao calendário, em 2021.
*Com AFP