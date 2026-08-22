F1: veja classificação geral do sprint do GP da Holanda

O britânico George Russell, da Mercedes, venceu neste sábado, 22, a corrida sprint do Grande Prêmio dos Países Baixos de Fórmula 1, no circuito de Zandvoort. Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em segundo, enquanto Lando Norris, da McLaren, completou o pódio.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na nona colocação. Com o resultado, Kimi Antonelli, da Mercedes, manteve a liderança do Mundial de pilotos ao cruzar a linha de chegada em quarto.

Classificação do sprint do GP da Holanda

Confira a classificação final da corrida sprint:

1º: George Russell (Mercedes) — 30:25.318

George Russell (Mercedes) — 30:25.318 2º: Charles Leclerc (Ferrari) — 30:26.678

Charles Leclerc (Ferrari) — 30:26.678 3º: Lando Norris (McLaren) — 30:30.514

Lando Norris (McLaren) — 30:30.514 4º: Kimi Antonelli (Mercedes) — 30:30.899

Kimi Antonelli (Mercedes) — 30:30.899 5º: Oscar Piastri (McLaren) — 30:35.503

Oscar Piastri (McLaren) — 30:35.503 6º: Max Verstappen (Red Bull) — 30:35.847

Max Verstappen (Red Bull) — 30:35.847 7º: Lewis Hamilton (Ferrari) — 30:37.506

Lewis Hamilton (Ferrari) — 30:37.506 8º: Pierre Gasly (Alpine) — 31:07.828

Pierre Gasly (Alpine) — 31:07.828 9º: Gabriel Bortoleto (Audi) — 31:09.755

Gabriel Bortoleto (Audi) — 31:09.755 10º: Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 31:10.289

Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 31:10.289 11º: Liam Lawson (Red Bull) — 31:12.789

Liam Lawson (Red Bull) — 31:12.789 12º: Franco Colapinto (Alpine) — 31:19.784

Franco Colapinto (Alpine) — 31:19.784 13º: Yuki Tsunoda (Racing Bulls) — 31:21.801

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) — 31:21.801 14º: Esteban Ocon (Haas) — 31:31.416

Esteban Ocon (Haas) — 31:31.416 15º: Oliver Bearman (Haas) — 31:31.906

Oliver Bearman (Haas) — 31:31.906 16º: Alexander Albon (Williams) — 31:39.950

Alexander Albon (Williams) — 31:39.950 17º: Lance Stroll (Aston Martin) — 31:39.968

Lance Stroll (Aston Martin) — 31:39.968 18º: Fernando Alonso (Aston Martin) — 31:40.602

Fernando Alonso (Aston Martin) — 31:40.602 19º: Valtteri Bottas (Cadillac) — 30:57.518

Valtteri Bottas (Cadillac) — 30:57.518 20º: Carlos Sainz Jr. (Williams) — 30:26.618

Carlos Sainz Jr. (Williams) — 30:26.618 21º: Sergio Pérez (Cadillac) — 0.000

Abandono: Nico Hülkenberg (Audi).

Como ficou o Mundial de pilotos

Com os pontos da sprint, Kimi Antonelli segue na liderança do campeonato, com 224 pontos. Lewis Hamilton é o segundo, com 171, seguido por George Russell, com 168.

1º: Kimi Antonelli — 224 pontos

Kimi Antonelli — 224 pontos 2º: Lewis Hamilton — 171

Lewis Hamilton — 171 3º: George Russell — 168

George Russell — 168 4º: Charles Leclerc — 145

Charles Leclerc — 145 5º: Lando Norris — 134

Lando Norris — 134 6º: Max Verstappen — 112

Max Verstappen — 112 7º: Oscar Piastri — 95

Oscar Piastri — 95 8º: Isack Hadjar — 68

Isack Hadjar — 68 9º: Pierre Gasly — 43

Pierre Gasly — 43 10º: Liam Lawson — 43

Liam Lawson — 43 14º: Gabriel Bortoleto — 10

Russell vence sob ameaça de chuva

Russell largou na pole e controlou a corrida de 24 voltas sem ser pressionado por Leclerc. A chuva começou a cair na parte final da prova, mas não foi suficiente para alterar as posições nas últimas voltas.

“Se houvesse mais uma volta, o desfecho da corrida poderia ter sido muito diferente. Por isso, fico feliz que a chuva tenha chegado no momento em que chegou”, afirmou Russell após a vitória.

Max Verstappen terminou em sexto, depois de protagonizar uma disputa com Lewis Hamilton. A corrida também marcou a última sprint do GP dos Países Baixos antes da saída de Zandvoort do calendário da Fórmula 1.

Próxima etapa

Os pilotos ainda disputam neste sábado, 22, a classificação para o Grande Prêmio dos Países Baixos, que será realizado no domingo, 23.

A prova principal será a última edição do GP em Zandvoort desde o retorno do circuito ao calendário, em 2021.

*Com AFP