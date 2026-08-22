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Fase de grupos copa 2026

F1: veja classificação geral do sprint do GP da Holanda

Mercedes dominou o pódio da sprint, enquanto Gabriel Bortoleto terminou na nona posição

Fórmula 1: confira a classificação da corrida sprint do GP dos Países Baixos, em Zandvoort. (Simon Wohlfahrt/AFP)

Fórmula 1: confira a classificação da corrida sprint do GP dos Países Baixos, em Zandvoort. (Simon Wohlfahrt/AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de agosto de 2026 às 10h35.

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O britânico George Russell, da Mercedes, venceu neste sábado, 22, a corrida sprint do Grande Prêmio dos Países Baixos de Fórmula 1, no circuito de Zandvoort. Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em segundo, enquanto Lando Norris, da McLaren, completou o pódio.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na nona colocação. Com o resultado, Kimi Antonelli, da Mercedes, manteve a liderança do Mundial de pilotos ao cruzar a linha de chegada em quarto.

Classificação do sprint do GP da Holanda

Confira a classificação final da corrida sprint:

  • 1º: George Russell (Mercedes) — 30:25.318
  • 2º: Charles Leclerc (Ferrari) — 30:26.678
  • 3º: Lando Norris (McLaren) — 30:30.514
  • 4º: Kimi Antonelli (Mercedes) — 30:30.899
  • 5º: Oscar Piastri (McLaren) — 30:35.503
  • 6º: Max Verstappen (Red Bull) — 30:35.847
  • 7º: Lewis Hamilton (Ferrari) — 30:37.506
  • 8º: Pierre Gasly (Alpine) — 31:07.828
  • 9º: Gabriel Bortoleto (Audi) — 31:09.755
  • 10º: Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 31:10.289
  • 11º: Liam Lawson (Red Bull) — 31:12.789
  • 12º: Franco Colapinto (Alpine) — 31:19.784
  • 13º: Yuki Tsunoda (Racing Bulls) — 31:21.801
  • 14º: Esteban Ocon (Haas) — 31:31.416
  • 15º: Oliver Bearman (Haas) — 31:31.906
  • 16º: Alexander Albon (Williams) — 31:39.950
  • 17º: Lance Stroll (Aston Martin) — 31:39.968
  • 18º: Fernando Alonso (Aston Martin) — 31:40.602
  • 19º: Valtteri Bottas (Cadillac) — 30:57.518
  • 20º: Carlos Sainz Jr. (Williams) — 30:26.618
  • 21º: Sergio Pérez (Cadillac) — 0.000

Abandono: Nico Hülkenberg (Audi).

Como ficou o Mundial de pilotos

Com os pontos da sprint, Kimi Antonelli segue na liderança do campeonato, com 224 pontos. Lewis Hamilton é o segundo, com 171, seguido por George Russell, com 168.

  • 1º: Kimi Antonelli — 224 pontos
  • 2º: Lewis Hamilton — 171
  • 3º: George Russell — 168
  • 4º: Charles Leclerc — 145
  • 5º: Lando Norris — 134
  • 6º: Max Verstappen — 112
  • 7º: Oscar Piastri — 95
  • 8º: Isack Hadjar — 68
  • 9º: Pierre Gasly — 43
  • 10º: Liam Lawson — 43
  • 14º: Gabriel Bortoleto — 10

Russell vence sob ameaça de chuva

Russell largou na pole e controlou a corrida de 24 voltas sem ser pressionado por Leclerc. A chuva começou a cair na parte final da prova, mas não foi suficiente para alterar as posições nas últimas voltas.

“Se houvesse mais uma volta, o desfecho da corrida poderia ter sido muito diferente. Por isso, fico feliz que a chuva tenha chegado no momento em que chegou”, afirmou Russell após a vitória.

Max Verstappen terminou em sexto, depois de protagonizar uma disputa com Lewis Hamilton. A corrida também marcou a última sprint do GP dos Países Baixos antes da saída de Zandvoort do calendário da Fórmula 1.

Próxima etapa

Os pilotos ainda disputam neste sábado, 22, a classificação para o Grande Prêmio dos Países Baixos, que será realizado no domingo, 23.

A prova principal será a última edição do GP em Zandvoort desde o retorno do circuito ao calendário, em 2021.

*Com AFP

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