GP da Holanda de F1: veja a classificação e o grid de largada

Fórmula 1: GP da Holanda define grid de largada com Norris na pole e Bortoleto em 9º. (Simon Wohlfahrt/AFP)
Repórter
Publicado em 22 de agosto de 2026 às 13h04.
A classificação do GP da Holanda de Fórmula 1 definiu neste sábado, 22, o grid de largada para a corrida deste domingo, 23, no circuito de Zandvoort.
Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole position, seguido por George Russell e Kimi Antonelli, da Mercedes.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, garantiu a nona posição após avançar ao Q3. Max Verstappen, que corre em casa, larga apenas em sétimo.
A corrida do GP da Holanda de F1 acontece neste domingo, 23, a partir das 10h, pelo horário de Brasília.
A etapa marca a despedida de Zandvoort do calendário da Fórmula 1.