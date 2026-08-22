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GP da Holanda de F1: veja a classificação e o grid de largada

Lando Norris larga na pole em Zandvoort, com George Russell em segundo e Gabriel Bortoleto na nona posição

Fórmula 1: GP da Holanda define grid de largada com Norris na pole e Bortoleto em 9º. (Simon Wohlfahrt/AFP)

Fórmula 1: GP da Holanda define grid de largada com Norris na pole e Bortoleto em 9º. (Simon Wohlfahrt/AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de agosto de 2026 às 13h04.

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A classificação do GP da Holanda de Fórmula 1 definiu neste sábado, 22, o grid de largada para a corrida deste domingo, 23, no circuito de Zandvoort.

Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole position, seguido por George Russell e Kimi Antonelli, da Mercedes.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, garantiu a nona posição após avançar ao Q3. Max Verstappen, que corre em casa, larga apenas em sétimo.

Classificação do GP da Holanda de F1

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Kimi Antonelli (Mercedes)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Max Verstappen (Red Bull)
  8. Liam Lawson (Red Bull)
  9. Gabriel Bortoleto (Audi)
  10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  11. Pierre Gasly (Alpine)
  12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  13. Nico Hülkenberg (Audi)
  14. Franco Colapinto (Alpine)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Alexander Albon (Williams)
  17. Carlos Sainz (Williams)
  18. Fernando Alonso (Aston Martin)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Oliver Bearman (Haas)
  21. Valtteri Bottas (Cadillac)
  22. Sergio Pérez (Cadillac)

Quando será o GP da Holanda?

A corrida do GP da Holanda de F1 acontece neste domingo, 23, a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

A etapa marca a despedida de Zandvoort do calendário da Fórmula 1.

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