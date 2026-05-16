Atlético-MG x Mirassol: horário, onde assistir e cenário do jogo

SANTOS, BRASIL - 11 DE ABRIL: Hulk, do Atlético-MG, reage durante partida do Brasileirão 2026 entre Santos e Atlético-MG, na Vila Belmiro, em 11 de abril de 2026, em Santos, Brasil. ( (Foto: Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de maio de 2026 às 06h00.
Clube Atlético Mineiro e Mirassol Futebol Clube se enfrentam neste sábado, 16, às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O Atlético-MG ocupa a 13ª posição, com 18 pontos em 15 partidas. O time venceu cinco jogos, empatou três e perdeu sete, com 18 gols marcados e 21 sofridos.
Na rodada passada, o Galo empatou por 1 a 1 com o Botafogo, em casa, e busca aproveitar novamente o fator local para ganhar posições na tabela.
O Mirassol é o 18º colocado, com 13 pontos em 14 jogos. A equipe soma três vitórias, quatro empates e sete derrotas, com 16 gols marcados e 20 sofridos.
Na rodada anterior, o time paulista empatou por 1 a 1 com a Chapecoense, no Maião. Um resultado positivo fora de casa pode ajudar a equipe a deixar o Z-4.
A partida terá transmissão do Premiere.
O confronto acontece às 18h30 (de Brasília).