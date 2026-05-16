Atlético-MG x Mirassol: horário, onde assistir e cenário do jogo

Clube Atlético Mineiro e Mirassol Futebol Clube se enfrentam neste sábado, 16, às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Atlético-MG tenta subir na classificação

O Atlético-MG ocupa a 13ª posição, com 18 pontos em 15 partidas. O time venceu cinco jogos, empatou três e perdeu sete, com 18 gols marcados e 21 sofridos.

Na rodada passada, o Galo empatou por 1 a 1 com o Botafogo, em casa, e busca aproveitar novamente o fator local para ganhar posições na tabela.

Mirassol tenta se afastar da zona de rebaixamento

O Mirassol é o 18º colocado, com 13 pontos em 14 jogos. A equipe soma três vitórias, quatro empates e sete derrotas, com 16 gols marcados e 20 sofridos.

Na rodada anterior, o time paulista empatou por 1 a 1 com a Chapecoense, no Maião. Um resultado positivo fora de casa pode ajudar a equipe a deixar o Z-4.

Onde assistir Atlético-MG x Mirassol ao vivo?

A partida terá transmissão do Premiere.

Que horas é o jogo Atlético-MG x Mirassol hoje?

O confronto acontece às 18h30 (de Brasília).