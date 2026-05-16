Esporte

Sinner x Medvedev: horário e onde assistir à semi do Aberto de Roma neste sábado

Jogo do Masters de Roma será retomado neste sábado após paralisação por chuva na véspera; vencedor encara Casper Ruud na final

Jannik Sinner: o italiano enfrenta o russo Daniil Medvedev na semifinal do torneio de tênis de Roma neste sábado, 16 (Tiziana FABI / AFP)

Jannik Sinner: o italiano enfrenta o russo Daniil Medvedev na semifinal do torneio de tênis de Roma neste sábado, 16 (Tiziana FABI / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de maio de 2026 às 05h03.

A semifinal do Masters 1000 de Roma entre o tenista italiano Jannik Sinner e o russo Daniil Medvedev foi interrompida pela chuva nesta sexta-feira, 15, no Foro Itálico, em Roma, na Itália.

A organização decidiu adiar a conclusão da partida para este sábado após quase 1h30 de paralisação causada pelo mau tempo.

No momento da interrupção, Sinner vencia o confronto por 6/2, 5/7 e 4/2 no terceiro set. O italiano liderava a semifinal enquanto Medvedev sacava em 40-15, antes da forte chuva atingir a quadra central do complexo romano.

Atual número 1 do mundo, Sinner teve dificuldades físicas durante a partida. O italiano apresentou sinais de exaustão e cãibras ao longo do duelo, mas conseguiu manter a vantagem sobre o russo.

Que horas é o jogo entre Sinner e Medvedev neste sábado?

A partida será retomada às 10h deste sábado, no horário de Brasília, e definirá o adversário do norueguês Casper Ruud na final do torneio.

Onde assistir Sinner x Medvedev?

No Brasil, a transmissão da continuação do confronto entre Sinner e Medvedev será feita pela ESPN 2 e pela plataforma de streaming Disney+.

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