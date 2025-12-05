Irmãos Charles e Arthur Leclerc dividem a pista no GP de Abu Dhabi

Os irmãos Charles e Arthur Leclerc pilotaram juntos nesta sexta-feira, 5, no primeiro treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1.

A sessão marcou o retorno de Arthur à pista pela escuderia Ferrari, repetindo a experiência vivida no ano passado no circuito de Yas Marina.

A equipe italiana confirmou previamente que Arthur participaria novamente do TL1, substituindo Lewis Hamilton no SF-25 durante a sessão de uma hora. Assim como em 2024, ele dividiu o box com o irmão mais velho, Charles Leclerc.

No ano passado, os dois entraram para a história como a primeira dupla de irmãos a participar de uma mesma sessão pela mesma equipe na Fórmula 1.

Animado com a oportunidade, Arthur destacou a importância do trabalho na pista para quem passa grande parte da temporada no simulador.

“Charles e eu estamos muito felizes por pilotarmos juntos de novo no FP1. Estar no carro ajuda muito a melhorar o feedback que damos aos engenheiros em Maranello”, afirmou o piloto.

Norris vence primeiro treino livre desta sexta-feira

A participação de Arthur atende ao regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que obriga as equipes a oferecerem ao menos duas oportunidades por carro a pilotos novatos ao longo da temporada.

No primeiro treino livre desta sexta-feira, Lando Norris, da McLaren, liderou a sessão no Circuito Yas Marina. Max Verstappen e Charles Leclerc completaram o top 3. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da equipe Sauber, foi o sétimo mais rápido.

A atividade contou ainda com a participação de nove jovens pilotos, com destaque para Rio Hirakawa, que terminou em 11º com a equipe Haas.

Além de Arthur Leclerc, também participaram como substitutos Paul Aron (Alpine), Pato O’Ward (McLaren), Arvid Lindblad (RBR), Ayumu Iwasa (RB), Luke Browning (Williams), Jak Crawford e Cian Shields (Aston Martin).

Eles assumiram os carros de Esteban Ocon, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Alexander Albon, Fernando Alonso e Lance Stroll. Os titulares retornam no segundo treino livre do fim de semana.