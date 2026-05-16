Esporte

Chelsea x Manchester City: que horas e onde assistir à final da Copa da Inglaterra

Final da FA Cup acontece neste sábado, 16, em Wembley

Chelsea x Manchester City: veja onde a partida será transmitida ao vivo

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de maio de 2026 às 05h02.

Chelsea e Manchester City se enfrentam neste sábado, 16, às 11h, pela final da FA Cup.

O duelo, no Estádio de Wembley, coloca frente a frente equipes em momentos distintos na temporada. O Chelsea tenta salvar o ano com a conquista da Copa da Inglaterra, enquanto o Manchester City chega embalado após quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

Que horas assistir à Chelsea x Manchester City

A partida acontece às 11h, do horário de Brasília, neste sábado, 16.

Onde assistir à Chelsea x Manchester City

O jogo será transmitido pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

Prováveis escalações

Chelsea

Filip Jörgensen; Reece James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernández; Palmer, Pedro Neto e João Pedro.

Técnico: Calum Mcfarlane.

Manchester City

Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi e O'Reilly; Rodri (Reijnders), Bernardo Silva; Doku, Cherki e Semenyo; Haaland.

Técnico: Pep Guardiola.

