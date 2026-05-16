Chelsea x Manchester City: que horas e onde assistir à final da Copa da Inglaterra

Chelsea x Manchester City: veja onde a partida será transmitida ao vivo (Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de maio de 2026 às 05h02.
Chelsea e Manchester City se enfrentam neste sábado, 16, às 11h, pela final da FA Cup.
O duelo, no Estádio de Wembley, coloca frente a frente equipes em momentos distintos na temporada. O Chelsea tenta salvar o ano com a conquista da Copa da Inglaterra, enquanto o Manchester City chega embalado após quatro vitórias nos últimos cinco jogos.
A partida acontece às 11h, do horário de Brasília, neste sábado, 16.
O jogo será transmitido pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).
Filip Jörgensen; Reece James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernández; Palmer, Pedro Neto e João Pedro.
Técnico: Calum Mcfarlane.
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi e O'Reilly; Rodri (Reijnders), Bernardo Silva; Doku, Cherki e Semenyo; Haaland.
Técnico: Pep Guardiola.