Werder Bremen x Borussia Dortmund: que horas e onde assistir ao jogo da Bundesliga

Partida deste sábado é válida pelo Campeonato Alemão

Dortmund vence Freiburg por 4 a 0 e confirma ida à Champions League

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de maio de 2026 às 05h01.

Werder Bremen e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado, 16, pela Bundesliga.

O duelo, no Weserstadion, marca a última rodada do Campeonato Alemão. O Werder Bremen já garantiu permanência na elite, mas tenta encerrar a temporada diante de sua torcida após quatro jogos sem vitória. Já o Borussia Dortmund confirmou o vice-campeonato e a vaga direta na próxima Champions League.

Que horas assistir à Werder Bremen x Borussia Dortmund

A partida acontece às 10h30, do horário de Brasília neste sábado, 16.

Onde assistir à Werder Bremen x Borussia Dortmund

O jogo será transmitido pelo SporTV 2 (TV fechada).

Prováveis escalações

Werder Bremen

Backhaus; Pieper, Stark e Coulibaly; Sugawara, Puertas, Lynen e Deman; Stage, Schmid e Milosevic.

Técnico: Daniel Thioune.

Borussia Dortmund

Kobel; Reggiani, Anton e Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Bellingham e Svensson; Brandt, Beier e Guirassy.

Técnico: Niko Kovac.

