Werder Bremen x Borussia Dortmund: que horas e onde assistir ao jogo da Bundesliga

Dortmund vence Freiburg por 4 a 0 e confirma ida à Champions League (INA FASSBENDER/AFP)
Publicado em 16 de maio de 2026 às 05h01.
Werder Bremen e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado, 16, pela Bundesliga.
O duelo, no Weserstadion, marca a última rodada do Campeonato Alemão. O Werder Bremen já garantiu permanência na elite, mas tenta encerrar a temporada diante de sua torcida após quatro jogos sem vitória. Já o Borussia Dortmund confirmou o vice-campeonato e a vaga direta na próxima Champions League.
A partida acontece às 10h30, do horário de Brasília neste sábado, 16.
O jogo será transmitido pelo SporTV 2 (TV fechada).
Backhaus; Pieper, Stark e Coulibaly; Sugawara, Puertas, Lynen e Deman; Stage, Schmid e Milosevic.
Técnico: Daniel Thioune.
Kobel; Reggiani, Anton e Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Bellingham e Svensson; Brandt, Beier e Guirassy.
Técnico: Niko Kovac.