Quem é Marquinhos, líder e referência da Seleção Brasileira na Copa

Marquinhos, um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol, não poderia ficar de fora da lista final do técnico Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo 2026.

O zagueiro de 32 anos tem um currículo repleto dos maiores troféus, incluindo a Copa Libertadores, Champions League e a medalha do ouro olímpico pela Seleção Brasileira. Com 42 títulos como profissional em sua carreira, ele fica atrás somente de Messi.

Marquinhos, ídolo no PSG

Sua carreira no futebol começou nas categorias de base do Corinthians e se destacou logo nas categorias de base. Ele estreou como profissional em 2012, mas no mesmo ano foi em busca do sonho de todo jogador: brilhar na Europa.

Após defender a Roma em 30 partidas, Marquinhos foi comprado pelo PSG, da França, por R$ 188 milhões em 2013, e se tornou um dos principais jogadores e ídolos da torcida. Afinal, não há outro jogador do elenco com mais títulos pelo PSG do que o brasileiro.

Se Gabriel Magalhães, que deve ser companheiro de Marquinhos na Seleção, tem vigor da nova geração no sistema defensivo, o zagueiro do time francês transmite a liderança e bagagem internacional. Será sua terceira Copa do Mundo.

Como Marquinhos joga?

Marquinhos não é tão alto quanto Gabriel Magalhães, mas manteve ao longo dos anos uma ótima leitura de jogo, incluindo boa velocidade na recuperação de bolas.

Outro ponto importante é que o jogador já atuou algumas vezes no meio-campo do PSG, dando mais opções para Ancelotti caso seja necessário.