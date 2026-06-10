Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quem é Marquinhos, líder e referência da Seleção Brasileira na Copa

O zagueiro de 32 anos é um dos principais líderes da Seleção Brasileira por sua experiência ao longo da carreira e bagagem em grandes competições

Marquinhos: referência no setor defensivo na Seleção Brasileira (Andre Borges/picture alliance via Getty Images)

Marquinhos: referência no setor defensivo na Seleção Brasileira (Andre Borges/picture alliance via Getty Images)

Marcela Lima
Marcela Lima

Colaboradora

Publicado em 10 de junho de 2026 às 20h56.

Marquinhos, um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol, não poderia ficar de fora da lista final do técnico Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo 2026.

O zagueiro de 32 anos tem um currículo repleto dos maiores troféus, incluindo a Copa Libertadores, Champions League e a medalha do ouro olímpico pela Seleção Brasileira. Com 42 títulos como profissional em sua carreira, ele fica atrás somente de Messi.

Marquinhos, ídolo no PSG

Sua carreira no futebol começou nas categorias de base do Corinthians e se destacou logo nas categorias de base. Ele estreou como profissional em 2012, mas no mesmo ano foi em busca do sonho de todo jogador: brilhar na Europa.

Após defender a Roma em 30 partidas, Marquinhos foi comprado pelo PSG, da França, por R$ 188 milhões em 2013, e se tornou um dos principais jogadores e ídolos da torcida. Afinal, não há outro jogador do elenco com mais títulos pelo PSG do que o brasileiro.

Se Gabriel Magalhães, que deve ser companheiro de Marquinhos na Seleção, tem vigor da nova geração no sistema defensivo, o zagueiro do time francês transmite a liderança e bagagem internacional. Será sua terceira Copa do Mundo.

Como Marquinhos joga?

Marquinhos não é tão alto quanto Gabriel Magalhães, mas manteve ao longo dos anos uma ótima leitura de jogo, incluindo boa velocidade na recuperação de bolas.

Outro ponto importante é que o jogador já atuou algumas vezes no meio-campo do PSG, dando mais opções para Ancelotti caso seja necessário.

Acompanhe tudo sobre:Seleção Brasileira de Futebol

Mais de Esporte

Quem é Ibañez, zagueiro versátil da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

Copa de 2026 vai desafiar jogadores com calor extremo, longas distâncias e altitude

Santos lança minissérie sobre ídolos do clube em Copas do Mundo

Copa do Mundo 2026: veja a programação dos jogos do primeiro dia do torneio

Mais na Exame

Esporte

Quem é Ibañez, zagueiro versátil da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

Economia

Governo pode vetar ou recorrer ao STF contra renegociação de dívidas rurais, diz ministro

Pop

Anitta na abertura da Copa 2026: que horas é o show, onde assistir e atrações

Brasil

STJ suspende julgamento sobre efeitos financeiros de benefícios do INSS