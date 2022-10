Flamengo x Corinthians: que horas é a final da Copa do Brasil?

O Flamengo recebe o Corinthians nesta quarta-feira, 18, às 21h30, no estádio do Maracanã. A partida é válida pela final da Copa do Brasil.

Após primeira partida terminar 0 a 0, a finalíssima da Copa do Brasil está aberta. Os dois times tiveram chance de abrir o placar, mas o goleiro Cássio e a defesa do Flamengo impediu os gols.

Se as equipes voltarem a empatar no tempo normal, a decisão do título ocorrerá após cobrança de pênaltis.

Os clubes já se enfrentaram em três edições da Copa do Brasil. Em 1989 nas quartas de final; em 2018 na semifinal e em 2019 nas oitavas. O time carioca avançou em 1989 e 2019, e o Corinthians em 2018.

Neste ano, os times se enfrentaram quatro vezes, contando o empate do primeiro jogo. No primeiro turno do Brasileirão, o Corinthians venceu por 1 a 0. Já nas quartas da Copa Libertadores da América, o Flamengo venceu os dois jogos e avançou de fase. O time carioca está na final da competição.

Veja como foi o caminho do Corinthians e do Flamengo até a final

Corinthians e Flamengo começaram a competição na terceira fase. Para chegar na final, o rubro negro carioca eliminou o Altos do Piaui na terceira fase, o Atlético-MG nas oitavas, o Athletico-PR nas quartas e o São Paulo na semifinal.

Já o alvinegro paulista despachou a Portuguesa-RJ na terceira fase, o Santos nas oitavas, o Atlético-GO nas quartas e o Fluminense na semi.