Quantos pontos o Palmeiras precisa para ser campeão do Brasileirão 2022?

Com campanha histórica (até o momento), o Palmeiras lidera o Brasileirão Série A e caminha para o título da competição. A situação confortável da equipe anima a torcida do Palmeiras -- e até os rivais -- a fazer contas para saber quando o alviverde paulista levantará a taça.

Com 66 pontos conquistados em 30 jogos disputados, o clube comandado pelo técnico Abel Ferreira tem 19 vitórias, 9 empates e apenas duas derrotas. Foram 52 gols marcados, o melhor ataque do Brasileirão, e 20 sofridos, defesa menos vazada. O aproveitamento do Palmeiras é de 73,3%.

Entre os destaques da campanha dos comandados de Abel Ferreira está o aproveitamento como visitante. O Palmeiras não perdeu fora de casa até a 30ª rodada. Em 15 jogos, foram nove vitórias e seis empates. O time já atingiu a marca inédita na era dos pontos corridos de 15 jogos de invencibilidade e pode terminar o campeonato como o primeiro clube a terminar o campeonato sem perder como visitante.

Outra marca que o time de Abel pode atingir é de ser o campeão brasileiro com menos derrotas na era dos pontos corridos. Caso não seja derrotado ou sofra apenas uma derrota, o Palmeiras irá desbancar o São Paulo de 2006, o Palmeiras de 2018 e o Flamengo de 2019, que perderam apenas quatro vezes em 38 rodadas.

Nesta segunda-feira, o time visita o Atlético-GO para manter a vantagem de 12 pontos sob o Internacional, que ocupa a segunda posição com 57 pontos e já jogou na rodada.

Pontuação que o Palmeiras precisa para ser campeão

Nos oito jogos que ainda irá disputar, o Palmeiras precisa de, no minimo, quatro vitórias para ser campeão do Brasileirão. O time paulista chegaria aos 78 pontos com 23 vitórias.

A pontuação mágica existe pela vantagem de 12 pontos sob o Internacional. Caso o clube gaúcho vença as oito partidas que ainda irá disputar, chega a, no máximo, 78 pontos e 22 vitórias na competição.

Qual a chance do Palmeiras ser campeão?

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Palmeiras tem 99,148% de chance de ser campeão brasileiro. O Internacional tem 0,77% de chance, Corinthians 0,060%, Flamengo 0,024% e o Fluminense 0,02%.

O que pode atrapalhar o Palmeiras a ser campeão do Brasileirão?

Para deixar escapar o título brasileiro, o Palmeiras terá que fazer tudo que não fez na competição até agora. O time teria que ter mais ou o mesmo número derrotas nos próximos oitos jogos do que teve nos últimos 30.

Para perder o título, o alviverde paulista terá que vencer apenas dois jogos, perder dois e empatar as outras quatro partidas. O Internacional precisaria vencer todos os jogos para ter 78 pontos, enquanto o Palmeiras ficaria com 76.

Entre os próximos adversários do Palmeiras, o único que pode complicar a vida do time de Abel Ferreira é o Athletico-PR. O clube paranaense eliminou os paulista na semifinal da Libertadores e foi um dos que conseguiu vencer o Palmeiras no campeonato.

O clássico contra o São Paulo também será um confronto difícil por ser um encontro de rivais. A partida também será a primeira vez que os times se encontram após o tricolor eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil.

