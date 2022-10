Saiba quais países são os maiores campeões da Copa do Mundo

Pense rápido: o Brasil venceu quantas Copas do Mundo? Não é difícil lembra que nossa seleção tem cinco títulos – a única pentacampeã da história. Só que, deste seleto grupo de oito países campeões, há duas seleções que já se aproximaram em vitórias: Alemanha e Itália, ambas tetracampeãs.

No retrospecto, a França ganhou a última edição da competição, em 2018, quando venceu a Croácia na Copa do Mundo da Rússia. Já a Alemanha teve a vitória mais recente em 2014, enquanto a Itália, que levou a melhor pela última vez em 2006, não disputa a Copa do Mundo há oito anos.

Veja quais são os maiores campões da Copa do Mundo:

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

(1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

(1954, 1974, 1990 e 2014) Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

(1934, 1938, 1982 e 2006) Argentina: 2 títulos (1978 e 1986)

(1978 e 1986) Uruguai: 2 títulos (1930 e 1950)

(1930 e 1950) França: 2 títulos (1998 e 2018)

(1998 e 2018) Espanha: 1 título (2010)

(2010) Inglaterra: 1 título (1966)

