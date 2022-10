Flamengo x Corinthians: quanto o campeão da Copa do Brasil ganha de premiação

Flamengo e Corinthians disputam nesta quarta-feira, 19, o título da edição 2022 da Copa do Brasil. Os clubes já levantaram o troféu três vezes e buscam o tetracampeonato. Além do título, o time que levar a taça embolsa um valor milionário.

Ambos os times começaram na competição na terceira fase. Para chegar na final, o Flamengo eliminou o Altos do Piaui na terceira fase, o Atlético-MG nas oitavas, o Athletico-PR nas quartas e o São Paulo na semifinal. Já o Corinthians despachou a Portuguesa-RJ na terceira fase, o Santos nas oitavas, o Atlético-GO nas quartas e o Fluminense na semi. Com as vitórias até a final, os times já acumularam R$ 16,8 milhões em premiações.

Qual valor da premiação do campeão da Copa do Brasil?

A competição é uma das mais rentáveis para os clubes brasileiros. O campeão deste ano receberá R$ 60 milhões, um aumento de R$ 4 milhões em relação à última edição. Somando as fases anteriores, o vencedor pode embolsar um total de R$ 80 milhões.

Premiação da Copa do Brasil 2022

Primeira fase: R$ 620 mil (grupo 3), R$ 1,09 milhão (grupo 2) ou R$ 1,27 milhão (grupo 1)

Segunda fase: R$ 750 mil (grupo 3), R$ 1,19 milhão (grupo 2) ou R$ 1,5 milhão (grupo 1)

Terceira fase: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semifinal: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões

Que dia será a final da Copa do Brasil

O segundo jogo da final da Copa do Brasil será no dia 19 de outubro

