Brasil vai à 'cidade do Super-Homem' para duelo contra o Egito; confira

Brasil enfrenta o Egito neste sábado, às 19h (de Brasília), em uma cidade um tanto quanto especial. Palco do amistoso da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo, Cleveland é conhecida por ter sido o berço do Super-Homem, um dos personagens mais famosos da história dos quadrinhos.

Foi no bairro de Glenville, na década de 1930, que os amigos Joe Shuster e Jerry Siegel criaram a história do herói. Até hoje, a cidade preserva a ligação com seus criadores e com o universo do Homem de Aço.

As antigas casas onde Shuster e Siegel viveram se transformaram em pontos de interesse para fãs. Em frente à residência de Jerry Siegel, um grande símbolo "S" remete ao emblema estampado no uniforme do personagem. Já a cerca da antiga casa de Joe Shuster exibe painéis metálicos que reproduzem a histórica edição número 1 dos quadrinhos do Super-Homem.

No centro de Cleveland, uma praça reúne bustos de Joe Shuster, Jerry Siegel e Joanne Siegel, esposa de Jerry e apontada como inspiração para a personagem Lois Lane. O local também conta com referências clássicas do universo do herói, como uma cabine telefônica — símbolo das transformações de Clark Kent — e uma estátua do Super-Homem em voo.

Estátuas em homenagem a Jerry Siegel, Joe Shuster e Joanne Siegel (Reprodução/Redes Sociais)

No aeroporto da cidade, visitantes são recebidos por um painel temático dedicado ao personagem.

Enquanto Cleveland celebra o legado de seu herói mais famoso, a seleção brasileira busca construir os seus próprios protagonistas para a Copa do Mundo. Nomes como Neymar, Vini Jr., Raphinha, Endrick e Rayan chegam ao torneio cercados de expectativa, assim como o técnico Carlo Ancelotti.

*Com informações de O Globo