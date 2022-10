Taylor Swift pode “ajudar” o Corinthians na final da Copa do Brasil; entenda

Você deve estar se perguntando, como a Taylor Swift pode ajudar o Corinthians na final da Copa do Brasil? A resposta é algo que ninguém imagina. Com a estreia de seu novo álbum "Midnights" previsto para essa sexta-feira, 21, os torcedores ficaram animados, pois o clube não perde em lançamentos de discos novos da cantora.

A inexplicável coincidência entre os jogos e os discos já rendeu inúmeras interações bem-humoradas entre torcedores e swifties. Tudo começou em outubro de 2006, com a divulgação do disco homônimo à cantora.

A tradição foi mantida conforme foram lançados: Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017), Lover (2019), Folklore e Evermore (ambos de 2020).

No entanto, 15 anos depois do início dessa saga, a sequência foi quebrada em um jogo pelo Campeonato Brasileiro de 2021 que terminou 3 a 0 para o Atlético MG em cima do Corinthians. Na ocasião, a partida antecedeu o lançamento de "Red (Taylor's Version)", disco de regravações de Taylor.

Mesmo com a derrota, os corintianos continuaram acreditando na superstição. Segundo os torcedores, por ser um disco de regravação, os efeitos sobre o Corinthians não afetariam, pois o clube só vence em lançamento de disco com músicas inéditas.

O Corinthians enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, 18, às 21h30, no estádio do Maracanã. O primeiro jogo terminou em 0 a 0 e se as equipes voltarem a empatar no tempo normal, a decisão do ocorrerá na cobrança de pênaltis.

Confira a seguir as datas de lançamento de álbuns da Taylor Swift e os resultados dos jogos do Corinthians realizados na semana de divulgação de cada disco:

"Taylor Swift", lançado em 24/10/2006

Corinthias 1 x 0 Cruzeiro - 22/10

Corinthias 1 x 0 Palmeiras - 25/10

"Fearless", de 11/11/2008

Corinthians 2 x 0 Criciúma - 8/11

Corinthians 2 x 1 Juventude - 12/11

"Speak now", de 25/10/2010

Corinthians 1 x 0 Palmeiras - 24/10

Corinthians 1 x 1 Flamengo - 27/10

"Red", de 22/10/2012

Corinthians 1 x 1 Bahia - 20/10

Corinthians 1 x 0 Vasco - 27/10

"1989", de 27/10/2014

Corinthians 1 x 1 Palmeiras - 25/10

Corinthians 2 x 2 Coritiba - 1/11

"Reputation", de 10/11/2017

Corinthians 1 x 0 Atlético Paranaense - 8/11

Corinthians 1 x 0 Avaí - 11/11

"Lover", 23/8/2019

Corinthians 0 x 0 Fluminense - 22/8

Corinthians 1 x 1 Avaí - 25/8

"Folklore", 24/7/2020

Corinthians 1 x 0 Palmeiras - 22/7

Corinthians 2 x 0 Flamengo - 26/7

"Evermore", 11/12

Corinthians 0 x 0 Fortaleza - 2/12

Corinthians 1 x 0 São Paulo - 13/12

