Flamengo, Corinthians e Palmeiras: como times devem estrear na Libertadores

A fase de grupos da Copa Libertadores da América começa nesta semana e marca o início da caminhada de vários clubes brasileiros em busca do principal título do futebol sul-americano.

Entre os representantes do país, Flamengo, Palmeiras e Corinthians estreiam cercados de expectativa, mas com desafios distintos em seus respectivos grupos.

Flamengo enfrenta tradição argentina e altitude peruana

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo inicia a defesa do título no Grupo A, ao lado de Estudiantes de La Plata, Cusco FC e Independiente Medellín.

A estreia do Rubro-Negro será nesta quarta-feira, 8, em partida contra o Cusco, do Peru. Esse será um grande desafio para o Flamengo, principalmente pelo fator geográfico. A equipe manda seus jogos na temida altitude andina, o que tradicionalmente dificulta o desempenho de times visitantes.

Os cariocas chegam confiantes após terem ganhado do Santos por 3 a 1 no último domingo, 5; no entanto, fazem uma temporada de altos e baixos e sabem da importância de vencer o adversário da estreia.

As baixas da equipe carioca para a estreia na Libertadores serão: o lateral-esquerdo Alex Sandro, o meia Saúl, o ponta Everton Cebolinha e o volante Erick Pulgar, que estão no departamento médico. De La Cruz é dúvida, visto que pode ser poupado devido à altitude.

Além dos peruanos, o Flamengo terá entre os adversários o Estudiantes e o Independiente Medellin. Os argentinos aparecem como o rival de maior peso. El Pincha tem tradição na competição, com quatro títulos, e costuma ser um adversário difícil nesses tipos de confrontos, especialmente pela força tática característica do futebol argentino.

Inclusive, em 2025, as equipes se enfrentaram nas quartas de final do torneio. Jogando em casa, o Estudiantes venceu por 1 a 0 e levou a vantagem para o Maracanã. Na volta, acabou perdendo por 2 a 1, e nos pênaltis foi eliminado pelo Rubro-Negro.

Já o Independiente Medellín representa um adversário competitivo do futebol colombiano, conhecido por equipes rápidas e intensas.

Palmeiras tem grupo equilibrado e viagens difíceis

Vice-campeão da última edição, o Palmeiras está no Grupo F e terá pela frente Cerro Porteño, Junior Barranquilla e Sporting Cristal.

A estreia do Alviverde acontece contra o Junior Barranquilla, na Colômbia. O adversário é perigoso e pode dar dificuldades ao time de Abel Ferreira, visto que costuma se impor quando atua em casa, onde o clima quente e úmido pode dificultar o ritmo das equipes visitantes.

No entanto, para a estreia, o Junior não terá seu tradicional estádio. Reformando para a final da Sul-Americana 2026, o Metropolitano Roberto Meléndez está impossibilitado de receber partidas; por isso, o duelo será disputado no Jaime Morón León, em Cartagena, com capacidade para 17.700 torcedores.

O Cerro Porteño surge como o rival mais tradicional do grupo. A equipe paraguaia é presença frequente na Libertadores e costuma ser um adversário complicado em Assunção, especialmente pela pressão da torcida e pelo estilo físico de jogo.

Os paraguaios também enfrentaram o Palmeiras recentemente. Em 2023 e em 2025, tivemos confrontos entre as equipes. Todas terminaram com vitória do Alviverde, embora o adversário tenha dado bastante dificuldade, principalmente jogando em casa.

Já o Sporting Cristal, do Peru, completa o grupo com um futebol técnico e organizado, tradicionalmente competitivo em torneios continentais. Apesar de ser peruano, joga em Lima, cidade ao nível do mar, o que não atrapalha em relação à altitude.

Corinthians encara grupo com tradição e equilíbrio

O Corinthians terá um grupo que mistura tradição e equilíbrio técnico. No Grupo E, o clube paulista enfrenta Peñarol, Independiente Santa Fe e Platense.

A estreia acontece contra o Platense, da Argentina, na quinta-feira, 9. A equipe, estreante da competição, aparece como a menos tradicional do grupo, mas ainda assim representa perigo, especialmente pelo estilo competitivo típico das equipes argentinas.

Campeões do Apertura 2025, o elenco passou por mudanças, mas sonha em fazer história em sua primeira Libertadores disputada. Jogando em casa, pode ser decisiva, principalmente porque enfrenta um Corinthians que passa por turbulências dentro de campo e trocou de treinador recentemente.

Já o Peñarol é, sem dúvida, o adversário mais tradicional da chave. O clube uruguaio é um dos maiores campeões da história da Libertadores, com cinco títulos conquistados (1960, 1961, 1966, 1982, 1987), e costuma transformar os jogos em Montevidéu em confrontos intensos e difíceis.

Já o Independiente Santa Fe, da Colômbia, é uma equipe conhecida pela organização tática e pelo estilo físico de jogo, características comuns do futebol colombiano em competições continentais. Apesar disso, o Alvinegro leva vantagem. Em três jogos disputados na história, foram três vitórias do time paulista, com nove gols marcados e três sofridos.

Brasileiros tentam manter hegemonia continental

Nos últimos anos, os clubes brasileiros transformaram a Libertadores em território quase doméstico, acumulando títulos consecutivos e finais frequentes. O último estrangeiro a conquistar o título foi o River Plate, na histórica edição de 2018. De lá para cá, Flamengo (2019, 2022 e 2025), Palmeiras (2020 e 2021), Fluminense (2023) e Botafogo (2025), conquistaram os troféus.

Já em 2026, Flamengo e Palmeiras novamente aparecem entre os principais favoritos ao título, enquanto o Corinthians tenta retomar o protagonismo internacional.