Estudiantes x Flamengo: Onde Assistir, Horário e Escalações do Jogo Pela Libertadores

A partida entre Estudiantes e Flamengo é válida pelas quartas de final da Copa Libertadores

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15h02.

Última atualização em 25 de setembro de 2025 às 15h06.

O confronto entre Estudiantes e Flamengo será realizado nesta quinta-feira, 25 de setembro, às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

O Flamengo entra em campo em vantagem, já que venceu a ida, no Maracanã, por 2 a 1. Com isso, o time de Filipe Luís depende apenas de um empate para ir à semifinal e seguir firme em busca do sonho do tetra continental.

O Estudiantes, por sua vez, precisará vencer por dois gols de diferença se quiser eliminar a equipe brasileira. Em caso de triunfo do Estudiantes pela vantagem mínima, a vaga terá que ser decidida nos pênaltis.

A partida terá casa cheia, já que os mais de 32 mil ingressos se esgotaram em poucas horas após o início das vendas. Quem se classificar encara o Racing, que eliminou o Vélez.

Onde assistir ao vivo o jogo Estudiantes x Flamengo?

O jogo desta quinta-feira, 25 de setembro, às 21h30, entre Estudiantes e Flamengo terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Estudiantes x Flamengo?

Você pode assistir à partida online pela ESPN e Disney+.

Prováveis escalações:

Estudiantes (técnico: Eduardo Domínguez)

  • Muslera
  • Gómez
  • Núñez
  • Rodríguez
  • Arzamendia
  • Piovi
  • Amondarain
  • Ascacibar
  • Farías
  • Carrillo
  • Medina

Flamengo (técnico: Felipe Luis)

  • Rossi
  • Varela
  • Léo Ortiz
  • Léo Pereira
  • Ayrton Lucas (Alex Sandro)
  • Jorginho (De la Cruz)
  • Saúl
  • Arrascaeta
  • Plata
  • Samuel Lino
  • Pedro
