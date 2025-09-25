Estudiantes x Flamengo: Onde Assistir, Horário e Escalações do Jogo Pela Libertadores

O confronto entre Estudiantes e Flamengo será realizado nesta quinta-feira, 25 de setembro, às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

O Flamengo entra em campo em vantagem, já que venceu a ida, no Maracanã, por 2 a 1. Com isso, o time de Filipe Luís depende apenas de um empate para ir à semifinal e seguir firme em busca do sonho do tetra continental.

O Estudiantes, por sua vez, precisará vencer por dois gols de diferença se quiser eliminar a equipe brasileira. Em caso de triunfo do Estudiantes pela vantagem mínima, a vaga terá que ser decidida nos pênaltis.

A partida terá casa cheia, já que os mais de 32 mil ingressos se esgotaram em poucas horas após o início das vendas. Quem se classificar encara o Racing, que eliminou o Vélez.

Onde assistir ao vivo o jogo Estudiantes x Flamengo?

Prováveis escalações:

Estudiantes (técnico: Eduardo Domínguez)

Muslera

Gómez

Núñez

Rodríguez

Arzamendia

Piovi

Amondarain

Ascacibar

Farías

Carrillo

Medina

Flamengo (técnico: Felipe Luis)