Cusco x Flamengo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Cusco x Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 8, às 21h30, no horário de Brasília, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru. A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Como chega o Cusco para o confronto

Após uma temporada histórica em 2025, o vice-campeão do futebol peruano estreia na Libertadores contra o Flamengo, um dos favoritos ao título. No entanto, não terá no comando o técnico Miguel Rondelli, responsável pelo grande feito de 2025. O treinador foi contratado pelo rival Melgar, no fim de março.

Vivendo um momento de transição, o clube contratou o argentino Alejandro Orfila, que tentará manter o bom desempenho dos peruanos. Na sua estreia, uma vitória convincente por 3 a 1 contra o próprio Melgar pelo torneio local.

No Torneio Apertura da Liga 1, a equipe soma quatro vitórias, um empate e quatro derrotas em nove jogos disputados. Apesar de não ser uma campanha regular, a equipe chega confiante devido à vitória no último jogo. O fator casa e altitude também deve pesar a favor dos peruanos.

Como chega o Flamengo para o confronto

Atual campeão do torneio e favorito novamente ao título, o Flamengo faz sua estreia na Libertadores contra o Cusco. No confronto inédito entre as equipes, o Rubro-Negro precisará lidar com a altitude de 3.400 metros acima do mar.

Os cariocas chegam embalados após vencerem o Santos por 3 a 1 no último domingo (5), mas, mesmo assim, ainda precisam dar respostas ao seu torcedor, visto que não embalaram na temporada e fazem um ano de altos e baixos, diferente do Flamengo dos últimos anos.

As baixas da equipe carioca para a estreia na Libertadores serão: O lateral-esquerdo Alex Sandro, o meia Saúl, o ponta Everton Cebolinha, e o volante Erick Pulgar, entregues ao departamento médico. De La Cruz é dúvida, visto que pode ser poupado devido à altitude.

Onde assistir a Cusco x Flamengo

O duelo entre Cusco x Flamengo será transmitido pela TV Globo (para o RJ), GE TV e Paramount+. A partida está marcada para as 21h30 desta quarta-feira.

Prováveis escalações

Deportivo Cusco (Técnico: Alejandro Orfila)

Vidal; Zevallos, Choi, Ampuero e Bolívar; Díez, Aucca, Colman e Silva; Callejo e Carabajal.

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela (Danilo), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo e Jorginho; Carrascal, Arrascaeta e Lucas Paquetá (Samuel Lino); Pedro