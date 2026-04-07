Junior Barranquilla x Palmeiras: horário, onde assistir e prováveis escalações

Junior Barranquilla x Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 8, às 21h30, no Estádio Jaime Morón León, na Colômbia. A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Como chega o Junior Barranquilla para o confronto

Depois da derrota por 2 a 1 para o Deportivo Cali no torneio local, o Junior Barranquilla quer a recuperação contra o Palmeiras.

No Campeonato Colombiano, a equipe está com 25 pontos em 15 rodadas disputadas, ocupando a terceira colocação. O ano vem sendo bastante irregular, e por isso, uma vitória contra o Palmeiras, na estreia da Libertadores, seria bastante importante para o clube.

Um fator que pode ser prejudicial é que o Junior não jogará em casa, no seu estádio habitual. O Metropolitano Roberto Meléndez está em obras para sediar a final da Sul-Americana em novembro. Por isso, o duelo será disputado no Jaime Morón León, em Cartagena, com capacidade para 17.700 torcedores.

Como chega o Palmeiras para o confronto

Vice-campeão da Libertadores em 2025, o Palmeiras quer afastar o fantasma do ano passado. Líder do Brasileirão, com 25 pontos e com uma grande sequência de cinco vitórias consecutivas, o time de Abel Ferreira entra como favorito no jogo.

O time também apresenta boa solidez no ataque e na defesa. No Brasileirão, por exemplo, a equipe tem 20 gols marcados e apenas dez sofridos.

No entanto, o Verdão terá desfalques importantes. Joaquín Piquerez, que sofreu ruptura do ligamento do tornozelo, Jefté com lesão na coxa; e o volante Figueiredo, em transição após cirurgia no joelho, são as baixas confirmadas.

Paulinho viajou com a delegação para a Colômbia, mas não deve ser relacionado devido a um trabalho de recondicionamento físico após cirurgia na canela direita. Vitor Roque, que trata um trauma no tornozelo esquerdo, é dúvida.

Onde assistir a Junior Barranquilla x Palmeiras

O duelo entre Junior Barranquilla x Palmeiras será transmitido pela TV Globo (para SP), GE TV, ESPN e Disney+. A partida está marcada para as 21h30 desta quarta-feira.

Prováveis escalações

Junior Barranquilla (Técnico: Alfredo Arias )

Silveira; Guerrero, Peña, Monzón (Rivera) e Suárez; Rivas, Ríos e Sarmiento; Barrios, Muriel e Teófilo Gutiérrez

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Arias, Maurício e Allan; Flaco López.