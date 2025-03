Leila Pereira boicota sorteio da Libertadores em protesto contra punição ao Cerro Porteño

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, anunciou que não comparecerá ao sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2025, marcado para esta segunda-feira (17), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. A decisão é um protesto contra a punição aplicada ao Cerro Porteño, clube paraguaio, após um caso de racismo contra o atacante Luighi, na Libertadores Sub-20.

A Conmebol multou o Cerro Porteño em US$ 50 mil (cerca de R$ 287 mil) e determinou um jogo com portões fechados no Estádio Gunther Vogel. A punição, no entanto, foi considerada branda pelo Palmeiras, que defende a exclusão do clube da competição e sanções mais rigorosas.

O vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi, será o representante do clube no sorteio. Em entrevista à TNT, Leila Pereira justificou sua ausência como um ato de repúdio: “Eu não irei como uma manifestação contra a pena ridícula imposta pela Conmebol ao racista e ao Cerro Porteño, que reiteradamente vem praticando essa conivência com esses racistas.”

A dirigente também mencionou que o Palmeiras aguarda uma resposta da Fifa, entidade máxima do futebol, sobre uma carta enviada pelo clube pedindo punições mais severas.

“Ainda estamos aguardando a resposta da carta à Fifa, pois é um crime muito grave. Não podemos deixar que a Conmebol seja tão conivente com esse tipo de atitude. Vamos insistir por penas mais exemplares, só assim a gente consegue coibir esse tipo de crime”, afirmou.

Palmeiras mantém pressão contra Conmebol

O clube paulista segue cobrando medidas mais rígidas. No dia 9 de março, publicou um manifesto em suas redes sociais acusando a Conmebol de ser conivente com o racismo e prometeu levar o caso às últimas instâncias para garantir que o futebol sul-americano adote uma política de tolerância zero contra esse tipo de crime.

O sorteio da fase de grupos da Libertadores ocorre às 17h (horário de Brasília) desta segunda-feira, 17. Além do Palmeiras, outros brasileiros na competição são Bahia, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo. O Corinthians, que também disputava vaga, foi eliminado na fase preliminar.