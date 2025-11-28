Libertadores: Brasil e Argentina empatam em número de conquistas

Flamengo e Palmeiras podem chegar ao quarto título em 2025, superando Santos, São Paulo e Grêmio, que têm três cada (Gabriel Rossi/LatinContent /Getty Images)
Repórter
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 20h01.
A Copa Libertadores da América, criada em 1960, é o torneio mais prestigiado do futebol sul-americano. Ao longo de mais de seis décadas, Argentina e Brasil têm travado uma batalha histórica pela liderança no número de títulos. Por muitos anos, os argentinos lideraram com folga o ranking das conquistas. Agora, depois da edição da 2025, isso vai mudar.
Os dois países estão empatados com 25 troféus cada com a confirmação de uma final 100% brasileira entre Palmeiras e Flamengo. Isso significa que, independentemente do vencedor, o Brasil igualou a Argentina e poderá assumir a liderança isolada já na próxima temporada.
O domínio brasileiro é evidente nos últimos anos: desde 2019, todos os campeões foram clubes do país — Flamengo (2019 e 2022), Palmeiras (2020 e 2021), Fluminense (2023) e Botafogo (2024). A última conquista argentina ocorreu em 2018 com o River Plate. Esse cenário coloca o Brasil como favorito para ultrapassar os hermanos em breve.
Apesar do histórico recente de sucesso dos brasileiros, o maior campeão da história continua sendo o Independiente, da Argentina, com sete títulos, seguido pelo Boca Juniors (6). Entre os brasileiros, Flamengo e Palmeiras podem chegar ao quarto título em 2025, superando Santos, São Paulo e Grêmio, que têm três cada.
|País
|Títulos
|Vices
|Brasil
|25
|20
|Argentina
|25
|13
|Uruguai
|8
|8
|Colômbia
|3
|7
|Paraguai
|3
|5
|Chile
|1
|5
|Equador
|1
|3
|Clube
|País
|Títulos
|Independiente
|Argentina
|7
|Boca Juniors
|Argentina
|6
|Peñarol
|Uruguai
|5
|River Plate
|Argentina
|4
|Estudiantes
|Argentina
|4
|Flamengo
|Brasil
|3*
|Palmeiras
|Brasil
|3*
|Santos
|Brasil
|3
|São Paulo
|Brasil
|3
|Grêmio
|Brasil
|3
|Olimpia
|Paraguai
|3
|Nacional
|Uruguai
|3
*Flamengo ou Palmeiras podem chegar a 4 títulos após a final de 2025.