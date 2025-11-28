Esporte

Libertadores: Brasil e Argentina empatam em número de conquistas

Apesar do histórico recente de sucesso dos brasileiros, o maior campeão da história continua sendo o Independiente, da Argentina

Flamengo e Palmeiras podem chegar ao quarto título em 2025, superando Santos, São Paulo e Grêmio, que têm três cada (Gabriel Rossi/LatinContent /Getty Images)

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 20h01.

A Copa Libertadores da América, criada em 1960, é o torneio mais prestigiado do futebol sul-americano. Ao longo de mais de seis décadas, Argentina e Brasil têm travado uma batalha histórica pela liderança no número de títulos. Por muitos anos, os argentinos lideraram com folga o ranking das conquistas. Agora, depois da edição da 2025, isso vai mudar.

Os dois países estão empatados com 25 troféus cada com a confirmação de uma final 100% brasileira entre Palmeiras e Flamengo. Isso significa que, independentemente do vencedor, o Brasil igualou a Argentina e poderá assumir a liderança isolada já na próxima temporada.

A hegemonia recente do Brasil

O domínio brasileiro é evidente nos últimos anos: desde 2019, todos os campeões foram clubes do país — Flamengo (2019 e 2022), Palmeiras (2020 e 2021), Fluminense (2023) e Botafogo (2024). A última conquista argentina ocorreu em 2018 com o River Plate. Esse cenário coloca o Brasil como favorito para ultrapassar os hermanos em breve.

Quem lidera entre os clubes?

Apesar do histórico recente de sucesso dos brasileiros, o maior campeão da história continua sendo o Independiente, da Argentina, com sete títulos, seguido pelo Boca Juniors (6). Entre os brasileiros, Flamengo e Palmeiras podem chegar ao quarto título em 2025, superando Santos, São Paulo e Grêmio, que têm três cada.

Títulos por país na Copa Libertadores

PaísTítulosVices
Brasil2520
Argentina2513
Uruguai88
Colômbia37
Paraguai35
Chile15
Equador13

Clubes com mais títulos na história da Libertadores

ClubePaísTítulos
IndependienteArgentina7
Boca JuniorsArgentina6
PeñarolUruguai5
River PlateArgentina4
EstudiantesArgentina4
FlamengoBrasil3*
PalmeirasBrasil3*
SantosBrasil3
São PauloBrasil3
GrêmioBrasil3
OlimpiaParaguai3
NacionalUruguai3

*Flamengo ou Palmeiras podem chegar a 4 títulos após a final de 2025.

