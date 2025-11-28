Libertadores: Brasil e Argentina empatam em número de conquistas

A Copa Libertadores da América, criada em 1960, é o torneio mais prestigiado do futebol sul-americano. Ao longo de mais de seis décadas, Argentina e Brasil têm travado uma batalha histórica pela liderança no número de títulos. Por muitos anos, os argentinos lideraram com folga o ranking das conquistas. Agora, depois da edição da 2025, isso vai mudar.

Os dois países estão empatados com 25 troféus cada com a confirmação de uma final 100% brasileira entre Palmeiras e Flamengo. Isso significa que, independentemente do vencedor, o Brasil igualou a Argentina e poderá assumir a liderança isolada já na próxima temporada.

A hegemonia recente do Brasil

O domínio brasileiro é evidente nos últimos anos: desde 2019, todos os campeões foram clubes do país — Flamengo (2019 e 2022), Palmeiras (2020 e 2021), Fluminense (2023) e Botafogo (2024). A última conquista argentina ocorreu em 2018 com o River Plate. Esse cenário coloca o Brasil como favorito para ultrapassar os hermanos em breve.

Quem lidera entre os clubes?

Apesar do histórico recente de sucesso dos brasileiros, o maior campeão da história continua sendo o Independiente, da Argentina, com sete títulos, seguido pelo Boca Juniors (6). Entre os brasileiros, Flamengo e Palmeiras podem chegar ao quarto título em 2025, superando Santos, São Paulo e Grêmio, que têm três cada.

Títulos por país na Copa Libertadores

País Títulos Vices Brasil 25 20 Argentina 25 13 Uruguai 8 8 Colômbia 3 7 Paraguai 3 5 Chile 1 5 Equador 1 3

Clubes com mais títulos na história da Libertadores

Clube País Títulos Independiente Argentina 7 Boca Juniors Argentina 6 Peñarol Uruguai 5 River Plate Argentina 4 Estudiantes Argentina 4 Flamengo Brasil 3* Palmeiras Brasil 3* Santos Brasil 3 São Paulo Brasil 3 Grêmio Brasil 3 Olimpia Paraguai 3 Nacional Uruguai 3

*Flamengo ou Palmeiras podem chegar a 4 títulos após a final de 2025.