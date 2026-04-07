Flamengo, Corinthians e Palmeiras: a largada dos brasileiros na Libertadores

A Copa Libertadores da América já começou e os clubes brasileiros tentam manter a hegemonia dos últimos anos no principal torneio do continente.

Desde 2019, equipes do Brasil dominam a competição e levantaram todas as taças no período. O último estrangeiro a conquistar o torneio foi o River Plate, em 2018, na final contra o Boca Juniors.

Neste ano, Flamengo e Palmeiras iniciam o torneio como protagonistas e favoritos. A dupla fez a grande final em 2025 e busca repetir o feito.

O Rubro-Negro, por sua vez, quer a quinta taça, enquanto o Alviverde vai em busca da sua quarta.

Apesar disso, a competição também conta com Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Mirassol, que buscarão fazer história na competição. Gigantes que chegam à estreia do torneio continental em momentos distintos na temporada.

Flamengo tenta transformar favoritismo em regularidade

O Flamengo entra na Libertadores novamente como um dos principais favoritos ao título.

Campeão em 2019, 2022 e 2025, o clube carioca construiu uma base competitiva nos últimos anos e mantém um elenco estrelado.

Apesar do peso do favoritismo, a equipe ainda busca maior regularidade neste início de temporada. Oscilações recentes e ajustes táticos indicam que o time ainda está em fase de construção.

Inclusive, o clube optou por demitir o treinador Filipe Luís, campeão em 2025. Para seu lugar, trouxe o português Leonardo Jardim, que ainda tem de impor sua filosofia de jogo e ajustar alguns pontos no time.

Ainda assim, a experiência do elenco e o histórico recente na competição colocam o Flamengo entre os candidatos naturais a avançar com tranquilidade na fase de grupos.

A estreia contra o Cusco, no Peru, tem tudo para ser favorável ao Flamengo, com exceção de um ponto. A temida altitude peruana será um adversário a mais para o Rubro-Negro que espera começar o torneio com o pé-direito.

Palmeiras aposta em estabilidade e modelo consolidado

Se há um clube que construiu uma identidade clara nos últimos anos, esse time é o Palmeiras.

Bicampeão da Libertadores em 2020 e 2021, o clube paulista segue como um dos adversários mais difíceis do continente.

A equipe chega à competição com um modelo de jogo consolidado, baseado em organização defensiva, transições rápidas e forte disciplina tática. Essa estabilidade tem sido uma das principais armas do Palmeiras em torneios eliminatórios, e o mérito é de Abel Ferreira. O treinador é o mais longevo no futebol brasileiro e comanda a equipe desde 2020.

Mesmo com mudanças pontuais no elenco ao longo das últimas temporadas, o clube mantém competitividade elevada e costuma crescer justamente em competições de mata-mata. Por isso, mais uma vez surge entre os favoritos ao título.

Além disso, o Alviverde quer esquecer o fantasma de 2025, quando ficou com o vice-campeonato da Libertadores, perdendo a grande final para o Flamengo.

A estreia diante do Junior Barranquilla será um desafio para o Alviverde, que atuará como visitante na Colômbia. Mesmo assim, é o franco favorito a vencer o duelo.

Corinthians busca afirmação após turbulência

Entre os três clubes, o Corinthians é quem chega à Libertadores cercado por mais dúvidas.

O time atravessa um período de instabilidade e recentemente passou por mudanças no comando técnico, o que impacta diretamente no planejamento para a competição continental.

A equipe optou por demitir Dorival Júnior, que não vinha conseguindo resultados positivos dentro de campo. Para seu lugar, o clube contratou Fernando Diniz, que fará sua estreia justamente contra o Platense, da Argentina, na quinta-feira, 9. O adversário é um modesto time de Buenos Aires, que conquistou a vaga ao ser campeão do Apertura em 2025.

A estreia na Libertadores acontece em meio à busca por reorganização dentro de campo. A diretoria corre contra o tempo para dar mais estabilidade ao elenco e permitir que a equipe recupere confiança.

Historicamente, o Corinthians tem forte identificação com a competição, principalmente após o título invicto conquistado em 2012. No entanto, para repetir campanhas de destaque, o clube precisará primeiro superar o momento turbulento e encontrar um padrão de jogo consistente.

Outros brasileiros também iniciam caminhada

Além dos três gigantes, outros clubes brasileiros também iniciam sua trajetória na competição. O Cruzeiro retorna ao torneio continental tentando recuperar o protagonismo internacional que marcou sua história.

Detentora de dois títulos (1976 e 1997), a Raposa quer voltar a estar entre as melhores do continente, mas, para isso, precisará encarar um grupo bastante complicado, que conta com Boca Juniors, da Argentina, Universidad Católica, do Chile, e Barcelona de Guayaquil, do Equador.

Já o Fluminense, campeão em 2023, chega embalado pelo recente sucesso na América do Sul e busca manter o nível competitivo. A equipe será comandada por Luis Zubeldia e enfrentará o Independiente Rivadavia, da Argentina, o Deportivo La Guaira e a temida altitude da Bolívia, contra o Bolívar.

Já o Mirassol vive um momento histórico com sua primeira participação na Libertadores, tratando a estreia como uma oportunidade de afirmar seu crescimento no cenário nacional e continental. O Leão do Interior, classificado após um excelente Brasileirão em 2025, terá pela frente LDU, do Equador, Lanus, da Argentina, e Always Ready, da Bolívia.