Libertadores: os maiores artilheiros de Flamengo e Palmeiras

Palmeiras e Flamengo não são apenas protagonistas em títulos e finais da Copa Libertadores da América; eles também têm nomes marcantes na artilharia histórica da competição. Confira os dois principais goleadores dos times na história da competição.

Palmeiras: Rony lidera a lista histórica

O Palmeiras, tricampeão da Libertadores (1999, 2020 e 2021), tem como maior artilheiro na competição o atacante Rony, que soma 23 gols em 49 partidas, sendo decisivo nas conquistas recentes sob comando de Abel Ferreira. Logo atrás está Raphael Veiga, com 20 gols, destaque pela precisão nas cobranças de pênalti e presença em jogos decisivos. O zagueiro Gustavo Gómez aparece em terceiro, com 13 gols, um feito raro para um defensor. Outros nomes importantes incluem Gustavo Scarpa e Alex, ambos com 12 gols, além de Miguel Borja e Willian Bigode, com 11 cada.

Top 5 artilheiros do Palmeiras na Libertadores:

Rony – 23 gols Raphael Veiga – 20 gols Gustavo Gómez – 13 gols Gustavo Scarpa / Alex – 12 gols Borja / Willian Bigode / Tupãzinho – 11 gols

Flamengo: Gabigol é o rei da Libertadores

No Flamengo, tricampeão continental (1981, 2019 e 2022), o maior artilheiro é Gabriel Barbosa (Gabigol), com 30 gols, marca que o coloca também como o brasileiro com mais gols na história da competição. Seus tentos foram importantes nas conquistas de 2019 e 2022, incluindo os dois gols na final contra o River Plate, em Lima. Em segundo lugar está Pedro, com 25 gols, seguido por Bruno Henrique, que soma 20 gols. Ídolos históricos como Zico, com 16 gols, e Arrascaeta, com 10, também figuram entre os maiores goleadores do clube na Libertadores.

Top 5 artilheiros do Flamengo na Libertadores: