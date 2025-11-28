Flamengo e Palmeiras: veja o retrospecto dos times em finais de Libertadores

A final da Copa Libertadores da América de 2025, marcada para este sábado, 29, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, coloca frente a frente Palmeiras e Flamengo, dois gigantes do futebol brasileiro que buscam um feito histórico: tornar-se o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição. Ambos chegam à decisão com três títulos cada e uma trajetória marcada por glórias e rivalidades recentes.

Palmeiras: pioneirismo e hegemonia recente

O Palmeiras é o clube brasileiro com mais finais disputadas na história da Libertadores. Esta será sua sétima decisão (1961, 1968, 1999, 2000, 2020, 2021 e 2025). O Verdão foi o primeiro time do Brasil a chegar a uma final, em 1961, quando perdeu para o Peñarol. Voltou a ser vice em 1968 contra o Estudiantes. A primeira conquista veio em 1999, sob comando de Luiz Felipe Scolari, contra o Deportivo Cali. Em 2000, perdeu nos pênaltis para o Boca Juniors.

Na era Abel Ferreira, o Palmeiras viveu seu auge: venceu em 2020 (1 a 0 sobre o Santos) e em 2021, justamente contra o Flamengo, por 2 a 1 na prorrogação, em Montevidéu. Com isso, soma três títulos e busca o quarto para consolidar sua supremacia continental.

Flamengo: tradição e retomada

O Flamengo chega à sua quinta final (1981, 2019, 2021, 2022 e 2025). A primeira foi histórica: em 1981, comandado por Zico, venceu o Cobreloa após um jogo desempate no Estádio Centenário, em Montevidéu. Depois de um longo hiato, voltou ao topo em 2019, derrotando o River Plate por 2 a 1, em Lima, na primeira final em jogo único. Em 2021, perdeu para o Palmeiras, mas se recuperou em 2022, batendo o Athletico-PR por 1 a 0, em Guayaquil. Agora, busca o tetracampeonato para se isolar entre os brasileiros.

Confrontos diretos em finais

Esta será a segunda final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, repetindo o duelo de 2021, vencido pelo Verdão. Além disso, os clubes já se enfrentaram em outras decisões nacionais, como a Supercopa do Brasil (2021 e 2023), reforçando uma rivalidade que domina o futebol brasileiro na última década.

O que está em jogo

Quem vencer em Lima será o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores, superando Santos, São Paulo e Grêmio, que têm três títulos cada. Além da glória esportiva, o campeão levará US$ 24 milhões (cerca de R$ 136 milhões), enquanto o vice ficará com US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões).