Pogba caberia no Corinthians? Salário do francês é comparado ao de Memphis Depay

A saída de Paul Pogba do Monaco abre uma nova etapa na carreira do francês, que agora está novamente livre para definir o próximo destino. O meia rescindiu nesta quarta-feira o contrato que tinha com o clube até junho de 2027.

No Monaco, Pogba disputou apenas seis partidas na última temporada, sem marcar gols ou dar assistências.

Com a rescisão, um eventual interesse de clubes brasileiros pode entrar no radar. E, no caso do Corinthians, surge uma comparação inevitável: o salário de Pogba estaria dentro da realidade que o clube passou a adotar com Memphis Depay?

Quanto Pogba recebe?

O francês tinha vencimentos de aproximadamente € 320 mil por mês, valor que corresponde a cerca de R$ 1,9 milhão mensais na conversão apresentada, segundo dados da imprensa francesa. Como o contrato com o Monaco terminaria apenas em junho de 2027, a rescisão também envolveu a definição dos valores referentes ao período restante do vínculo.

O número mostra como o cenário financeiro de Pogba mudou ao longo dos últimos anos. O meia, que chegou a ser avaliado em € 100 milhões em 2019, atualmente tem valor de mercado estimado em € 2,5 milhões pelo Transfermarkt.

E quanto o Corinthians paga a Memphis?

O Corinthians acaba de renovar com Memphis Depay por mais duas temporadas. O novo contrato do holandês é válido até 31 de julho de 2028 e representa um custo total de aproximadamente R$ 135 milhões para o clube, considerando os valores fixos e os pagamentos adicionais de patrocinadores.

Memphis aceitou reduzir parte de sua remuneração e abriu mão de algumas bonificações previstas no contrato anterior. Mesmo assim, receberá cerca de R$ 103,7 milhões em valores fixos durante os dois anos.

Dentro desse montante, estão aproximadamente R$ 54 milhões líquidos em salários e direitos de imagem ao longo dos 24 meses de vínculo. Na prática, isso representa uma média de R$ 2,25 milhões por mês em salários e direitos de imagem.

Pogba x Memphis: os valores são próximos

Colocando os números lado a lado, Pogba teria um custo mensal estimado em R$ 1,9 milhão, enquanto Memphis possui uma média de aproximadamente R$ 2,25 milhões mensais em salários e direitos de imagem no novo contrato.

A diferença é de cerca de R$ 350 mil por mês. Em uma projeção de 12 meses, seriam aproximadamente R$ 22,8 milhões para Pogba contra R$ 27 milhões referentes à média anual de salários e direitos de imagem de Memphis.

Ou seja, considerando apenas esses valores, a remuneração mensal estimada de Pogba não estaria muito distante do patamar que o Corinthians já assumiu com Memphis.

Pogba caberia no Corinthians?

No papel, os números mostram que existe uma faixa salarial relativamente próxima entre os dois jogadores. Isso não significa, porém, que uma eventual contratação teria o mesmo custo.

A diferença estaria principalmente na composição do negócio. Pogba está deixando o Monaco antes do término do contrato e, a partir da rescisão, poderá negociar diretamente suas condições com um novo clube. Além do salário, uma eventual operação precisaria considerar luvas, direitos de imagem, bônus, duração do contrato e eventuais custos relacionados à contratação.

Também existe uma questão esportiva. Pogba chega ao mercado depois de uma temporada na qual atuou somente seis vezes pelo Monaco, enquanto Memphis acaba de renovar com o Corinthians após uma temporada de participação mais ativa na equipe, com títulos no Paulistão e Copa do Brasil no ano passado, e a Supercopa Rei em 2026.