Pogba caberia no Corinthians? Salário do francês é comparado ao de Memphis Depay

Pogba: jogador rescindiu seu vínculo com o Monaco (Andrea Staccioli/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 16h51.
A saída de Paul Pogba do Monaco abre uma nova etapa na carreira do francês, que agora está novamente livre para definir o próximo destino. O meia rescindiu nesta quarta-feira o contrato que tinha com o clube até junho de 2027.
No Monaco, Pogba disputou apenas seis partidas na última temporada, sem marcar gols ou dar assistências.
Com a rescisão, um eventual interesse de clubes brasileiros pode entrar no radar. E, no caso do Corinthians, surge uma comparação inevitável: o salário de Pogba estaria dentro da realidade que o clube passou a adotar com Memphis Depay?
O francês tinha vencimentos de aproximadamente € 320 mil por mês, valor que corresponde a cerca de R$ 1,9 milhão mensais na conversão apresentada, segundo dados da imprensa francesa. Como o contrato com o Monaco terminaria apenas em junho de 2027, a rescisão também envolveu a definição dos valores referentes ao período restante do vínculo.
O número mostra como o cenário financeiro de Pogba mudou ao longo dos últimos anos. O meia, que chegou a ser avaliado em € 100 milhões em 2019, atualmente tem valor de mercado estimado em € 2,5 milhões pelo Transfermarkt.
O Corinthians acaba de renovar com Memphis Depay por mais duas temporadas. O novo contrato do holandês é válido até 31 de julho de 2028 e representa um custo total de aproximadamente R$ 135 milhões para o clube, considerando os valores fixos e os pagamentos adicionais de patrocinadores.
Memphis aceitou reduzir parte de sua remuneração e abriu mão de algumas bonificações previstas no contrato anterior. Mesmo assim, receberá cerca de R$ 103,7 milhões em valores fixos durante os dois anos.
Dentro desse montante, estão aproximadamente R$ 54 milhões líquidos em salários e direitos de imagem ao longo dos 24 meses de vínculo. Na prática, isso representa uma média de R$ 2,25 milhões por mês em salários e direitos de imagem.
Colocando os números lado a lado, Pogba teria um custo mensal estimado em R$ 1,9 milhão, enquanto Memphis possui uma média de aproximadamente R$ 2,25 milhões mensais em salários e direitos de imagem no novo contrato.
A diferença é de cerca de R$ 350 mil por mês. Em uma projeção de 12 meses, seriam aproximadamente R$ 22,8 milhões para Pogba contra R$ 27 milhões referentes à média anual de salários e direitos de imagem de Memphis.
Ou seja, considerando apenas esses valores, a remuneração mensal estimada de Pogba não estaria muito distante do patamar que o Corinthians já assumiu com Memphis.
No papel, os números mostram que existe uma faixa salarial relativamente próxima entre os dois jogadores. Isso não significa, porém, que uma eventual contratação teria o mesmo custo.
A diferença estaria principalmente na composição do negócio. Pogba está deixando o Monaco antes do término do contrato e, a partir da rescisão, poderá negociar diretamente suas condições com um novo clube. Além do salário, uma eventual operação precisaria considerar luvas, direitos de imagem, bônus, duração do contrato e eventuais custos relacionados à contratação.
Também existe uma questão esportiva. Pogba chega ao mercado depois de uma temporada na qual atuou somente seis vezes pelo Monaco, enquanto Memphis acaba de renovar com o Corinthians após uma temporada de participação mais ativa na equipe, com títulos no Paulistão e Copa do Brasil no ano passado, e a Supercopa Rei em 2026.