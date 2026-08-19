Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Milei chama Lula, Dilma e outros líderes da esquerda de 'tumor' em publicação nas redes sociais

Declarações do presidente argentino voltam a tensionar as relações políticas entre Brasília e Buenos Aires

Milei x Lula: argentino compartilhou uma montagem que reúne diversas lideranças de esquerda da América Latina (Patrick T. Fallon/AFP)

Milei x Lula: argentino compartilhou uma montagem que reúne diversas lideranças de esquerda da América Latina (Patrick T. Fallon/AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 19h16.

Priorizar nos meus resultados Google

O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a atacar publicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na terça-feira, 18, o argentino compartilhou no X, antigo Twitter, uma montagem que reúne diversas lideranças de esquerda da América Latina, acompanhada de críticas ao grupo.

Além de Lula, a postagem ainda reúne a ex-presidente Dilma Rousseff, os venezuelanos Hugo Chávez e Nicolás Maduro, os argentinos Néstor e Cristina Kirchner, além de nomes como Evo Morales, Rafael Correa, José Mujica e Andrés Manuel López Obrador.

A imagem, que circulava com a legenda "socialismo empobrecedor do século XXI", também traz Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Daniel Ortega, Pedro Sánchez e Raúl Castro, entre outros nomes ligados a governos ou movimentos de esquerda na América Latina e Espanha.

“Após a queda do Muro de Berlim, tivemos uma oportunidade irrepetível de restaurar o Ocidente e retornar ao caminho da liberdade e da prosperidade. Mas tiveram que chegar todos esses incompetentes para desfazer todo o progresso alcançado e nos regredir à Idade da Pedra. E até o dia de hoje não conseguimos nos livrar de todos eles, são o tumor mais difícil de extirpar da história”, continua a legenda original da publicação.

Ao republicar o conteúdo, Milei acrescentou um comentário próprio, comparando os nomes a um "trem fantasma" e alertando, em tom irônico, sobre o "medo" que o bolso das pessoas carregaria ao "entrar no túnel".

O episódio é mais um capítulo na relação turbulenta entre os dois presidentes, que já trocaram farpas públicas em diversas ocasiões desde 2023.

Porta-voz de Milei diz que crise com Lula é ideológica, não diplomática

O porta-voz do presidente argentino, Javier Milei, afirmou, em julho, que a relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre foi tensa e que "sempre houve insultos de ambos os lados". As falas ocorrem após o governo brasileiro cobrar da diplomacia argentina justificativas para as ofensas que Milei dirigiu a Lula durante o evento que formalizou a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

Segundo o porta-voz da Casa Rosada, Adrian Ravier, as divergências entre os dois governos são essencialmente ideológicas e políticas, e a Argentina não teria levado essas diferenças para o campo diplomático.

A declaração foi feita enquanto Milei participava, em Lima, da cerimônia de posse da presidente peruana Keiko Fujimori, outra aliada do argentino no contexto da direita latino-americana.

Ofensas provocaram reação do governo brasileiro

Durante o evento de lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro, Milei chamou Lula de "ladrão" e "presidiário". O presidente argentino também insultou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a quem chamou de "lixo careca", em referência à decisão que impediu uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.

Em resposta, o governo brasileiro convocou o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, para prestar esclarecimentos. O Itamaraty também chamou de volta a Brasília o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Julio Bitelli.

Histórico de atritos

Os atritos entre Lula e Milei antecedem a chegada do argentino à Presidência. Ainda durante a campanha eleitoral de 2023, Milei classificou Lula como integrante de uma "casta de políticos ladrões", chamou o petista de ex-presidiário e chegou a acusá-lo de apoiar a candidatura de Sergio Massa.

Em junho de 2024, Lula afirmou que Milei deveria pedir desculpas pelas declarações. O argentino respondeu dizendo que havia assuntos mais importantes do que "o ego inflado de algum esquerdinha".

Desde então, os dois presidentes mantinham apenas uma relação protocolar, cenário que voltou a se deteriorar após o episódio do último fim de semana.

Acompanhe tudo sobre:PolíticaArgentinaBrasil
Próximo

Mais de Mundo

África entra no mapa das exportações de quase 200 empresas brasileiras

Turismo na América Latina: como obter mais receitas e benefícios para a população local

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Trump diz que unificação da Irlanda seria 'fantástica' e que vai acontecer eventualmente

Mais na Exame

Mercados

Amazon nos EUA quer ser dona de 90% das próprias entregas até 2029

Future of Money

5 estratégias para equilibrar segurança e experiência nas transações internacionais

Mundo

África entra no mapa das exportações de quase 200 empresas brasileiras

Marketing

Como Pinterest e Nescafé transformaram uma tendência digital em uma cápsula de bebida