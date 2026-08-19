Milei chama Lula, Dilma e outros líderes da esquerda de 'tumor' em publicação nas redes sociais

O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a atacar publicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na terça-feira, 18, o argentino compartilhou no X, antigo Twitter, uma montagem que reúne diversas lideranças de esquerda da América Latina, acompanhada de críticas ao grupo.

Além de Lula, a postagem ainda reúne a ex-presidente Dilma Rousseff, os venezuelanos Hugo Chávez e Nicolás Maduro, os argentinos Néstor e Cristina Kirchner, além de nomes como Evo Morales, Rafael Correa, José Mujica e Andrés Manuel López Obrador.

A imagem, que circulava com a legenda "socialismo empobrecedor do século XXI", também traz Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Daniel Ortega, Pedro Sánchez e Raúl Castro, entre outros nomes ligados a governos ou movimentos de esquerda na América Latina e Espanha.

“Após a queda do Muro de Berlim, tivemos uma oportunidade irrepetível de restaurar o Ocidente e retornar ao caminho da liberdade e da prosperidade. Mas tiveram que chegar todos esses incompetentes para desfazer todo o progresso alcançado e nos regredir à Idade da Pedra. E até o dia de hoje não conseguimos nos livrar de todos eles, são o tumor mais difícil de extirpar da história”, continua a legenda original da publicação.

Ao republicar o conteúdo, Milei acrescentou um comentário próprio, comparando os nomes a um "trem fantasma" e alertando, em tom irônico, sobre o "medo" que o bolso das pessoas carregaria ao "entrar no túnel".

O episódio é mais um capítulo na relação turbulenta entre os dois presidentes, que já trocaram farpas públicas em diversas ocasiões desde 2023.

LITERALMENTE EL TREN FANTASMA

Si te metés al túnel no sabés el miedo que se llevará tu bolsillo... eso si llega salir vivo de la experiencia... https://t.co/HPMnfcwkKB — Javier Milei (@JMilei) August 18, 2026

Porta-voz de Milei diz que crise com Lula é ideológica, não diplomática

O porta-voz do presidente argentino, Javier Milei, afirmou, em julho, que a relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre foi tensa e que "sempre houve insultos de ambos os lados". As falas ocorrem após o governo brasileiro cobrar da diplomacia argentina justificativas para as ofensas que Milei dirigiu a Lula durante o evento que formalizou a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

Segundo o porta-voz da Casa Rosada, Adrian Ravier, as divergências entre os dois governos são essencialmente ideológicas e políticas, e a Argentina não teria levado essas diferenças para o campo diplomático.

A declaração foi feita enquanto Milei participava, em Lima, da cerimônia de posse da presidente peruana Keiko Fujimori, outra aliada do argentino no contexto da direita latino-americana.

Ofensas provocaram reação do governo brasileiro

Durante o evento de lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro, Milei chamou Lula de "ladrão" e "presidiário". O presidente argentino também insultou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a quem chamou de "lixo careca", em referência à decisão que impediu uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.

Em resposta, o governo brasileiro convocou o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, para prestar esclarecimentos. O Itamaraty também chamou de volta a Brasília o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Julio Bitelli.

Histórico de atritos

Os atritos entre Lula e Milei antecedem a chegada do argentino à Presidência. Ainda durante a campanha eleitoral de 2023, Milei classificou Lula como integrante de uma "casta de políticos ladrões", chamou o petista de ex-presidiário e chegou a acusá-lo de apoiar a candidatura de Sergio Massa.

Em junho de 2024, Lula afirmou que Milei deveria pedir desculpas pelas declarações. O argentino respondeu dizendo que havia assuntos mais importantes do que "o ego inflado de algum esquerdinha".

Desde então, os dois presidentes mantinham apenas uma relação protocolar, cenário que voltou a se deteriorar após o episódio do último fim de semana.