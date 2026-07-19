Que horas Justin Bieber vai cantar na final da Copa do Mundo? Veja o horário

Os fãs de Justin Bieber já podem se programar para acompanhar a apresentação do grupo na final da Copa do Mundo de 2026.

O show de intervalo está previsto para começar entre 16h45 e 16h50 (horário de Brasília), dependendo dos acréscimos do primeiro tempo da partida entre Argentina e Espanha.

A apresentação deve durar cerca de 11 minutos e faz parte do primeiro show de intervalo da história das finais da Copa do Mundo.

Para viabilizar o espetáculo, a Fifa ampliou o intervalo da decisão para cerca de 30 minutos, o dobro dos tradicionais 15 minutos das partidas de futebol. O tempo extra será utilizado para a montagem e desmontagem da estrutura do palco dentro do estádio.

Quem vai cantar no show do intervalo da final da Copa?

O BTS integra a lista de atrações do primeiro show de intervalo da história do Mundial. Também sobem ao palco BTS, Shakira e Madonna, em uma apresentação produzida por Chris Martin.

Antes da bola rolar, a cerimônia de abertura da decisão contará com show de Post Malone. Robbie Williams, Laura Pausini e Nicole Scherzinger também participam da programação, enquanto Jennifer Hudson interpretará o hino nacional dos Estados Unidos.

Que horas começa a final da Copa?

A final entre Argentina e Espanha começa às 16h (horário de Brasília), no New York New Jersey Stadium, nos Estados Unidos.

A transmissão da final da Copa do Mundo será feita pela TV Globo, SBT, SporTV, Globoplay, N Sports e CazéTV.