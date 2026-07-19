Argentina ou Espanha? Veja o que o ChatGPT diz sobre a final da Copa

Segundo a pesquisa, a Argentina foi a escolha em 63% das respostas quando o ChatGPT recebeu perguntas que exigiam uma tomada de posição sobre para quem torcer. A Espanha apareceu em apenas 9% dos casos, enquanto o Brasil foi citado em 26%, geralmente em cenários hipotéticos envolvendo uma eventual participação brasileira na decisão.

O levantamento destaca que as justificativas utilizadas pelo modelo para apoiar a Argentina estão ligadas principalmente à história, tradição, narrativa esportiva, identidade de jogo e impacto cultural da seleção. Em boa parte das respostas, o ChatGPT também mencionou elementos emocionais, como a busca por um novo título e o legado de gerações recentes.

As escolhas da final da Copa

Já quando a pergunta passa a ser sobre quem tem mais chances de vencer a final, o cenário muda completamente. De acordo com o estudo, a Espanha foi apontada como favorita em 100% das respostas analisadas. As estimativas mais recorrentes atribuíram entre 55% e 60% de chances aos espanhóis, contra 40% a 45% para os argentinos.

A pesquisa identificou que os principais argumentos utilizados pelo modelo para justificar o favoritismo espanhol são a campanha recente, o equilíbrio da equipe, a solidez defensiva, a experiência em decisões e a influência de odds e projeções de mercado.

Messi e Yamal fazendo gols

O trabalho também avaliou as respostas relacionadas ao provável autor de um gol na decisão. Lionel Messi foi apontado como o jogador mais propenso a marcar em 97% dos casos e apareceu em todas as respostas analisadas. Lamine Yamal esteve presente em 98% das menções, mas foi escolhido como principal candidato ao gol em apenas 1% das respostas.

Transmissões e marcas

Além das previsões esportivas, o estudo examinou recomendações de consumo associadas à final da Copa. Entre as opções para assistir ao jogo, a CazéTV apareceu em 100% das respostas e foi a primeira recomendação na maioria dos casos. TV Globo, SporTV, Globoplay e YouTube também foram frequentemente citados.

No segmento de delivery, o iFood liderou todas as recomendações e apareceu como a primeira plataforma mencionada em 100% das respostas. O Rappi surgiu como principal alternativa, enquanto outros aplicativos tiveram presença significativamente menor.

Em perguntas sobre promoções relacionadas à final, a Coca-Cola liderou em visibilidade, aparecendo em todas as respostas analisadas. McDonald's, Lay's, Budweiser, Visa e Adidas também tiveram forte presença. O estudo ressalta, porém, que a Chipotle foi frequentemente mencionada em destaque por conta de uma ação promocional específica associada à decisão.

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