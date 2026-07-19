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Fase de grupos copa 2026

Argentina ou Espanha? Veja o que o ChatGPT diz sobre a final da Copa

O trabalho também avaliou as respostas relacionadas ao provável autor de um gol na decisão

Troféu da Copa do Mundo que será dado ao campeão hoje à tarde (Ulises Ruiz/AFP)

Troféu da Copa do Mundo que será dado ao campeão hoje à tarde (Ulises Ruiz/AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 19 de julho de 2026 às 15h45.

Última atualização em 19 de julho de 2026 às 15h54.

Um levantamento da empresa Ranqia analisou como o ChatGPT respondeu, em português e com geolocalização no Brasil, a perguntas relacionadas à final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina.

O estudo concluiu que, quando é obrigado a escolher uma torcida, o modelo demonstra preferência pela seleção argentina, mas aponta a Espanha como favorita para conquistar o título.

Segundo a pesquisa, a Argentina foi a escolha em 63% das respostas quando o ChatGPT recebeu perguntas que exigiam uma tomada de posição sobre para quem torcer. A Espanha apareceu em apenas 9% dos casos, enquanto o Brasil foi citado em 26%, geralmente em cenários hipotéticos envolvendo uma eventual participação brasileira na decisão.

O levantamento destaca que as justificativas utilizadas pelo modelo para apoiar a Argentina estão ligadas principalmente à história, tradição, narrativa esportiva, identidade de jogo e impacto cultural da seleção. Em boa parte das respostas, o ChatGPT também mencionou elementos emocionais, como a busca por um novo título e o legado de gerações recentes.

As escolhas da final da Copa

Já quando a pergunta passa a ser sobre quem tem mais chances de vencer a final, o cenário muda completamente. De acordo com o estudo, a Espanha foi apontada como favorita em 100% das respostas analisadas. As estimativas mais recorrentes atribuíram entre 55% e 60% de chances aos espanhóis, contra 40% a 45% para os argentinos.

A pesquisa identificou que os principais argumentos utilizados pelo modelo para justificar o favoritismo espanhol são a campanha recente, o equilíbrio da equipe, a solidez defensiva, a experiência em decisões e a influência de odds e projeções de mercado.

Messi e Yamal fazendo gols

O trabalho também avaliou as respostas relacionadas ao provável autor de um gol na decisão. Lionel Messi foi apontado como o jogador mais propenso a marcar em 97% dos casos e apareceu em todas as respostas analisadas. Lamine Yamal esteve presente em 98% das menções, mas foi escolhido como principal candidato ao gol em apenas 1% das respostas.

Transmissões e marcas

Além das previsões esportivas, o estudo examinou recomendações de consumo associadas à final da Copa. Entre as opções para assistir ao jogo, a CazéTV apareceu em 100% das respostas e foi a primeira recomendação na maioria dos casos. TV Globo, SporTV, Globoplay e YouTube também foram frequentemente citados.

No segmento de delivery, o iFood liderou todas as recomendações e apareceu como a primeira plataforma mencionada em 100% das respostas. O Rappi surgiu como principal alternativa, enquanto outros aplicativos tiveram presença significativamente menor.

Em perguntas sobre promoções relacionadas à final, a Coca-Cola liderou em visibilidade, aparecendo em todas as respostas analisadas. McDonald's, Lay's, Budweiser, Visa e Adidas também tiveram forte presença. O estudo ressalta, porém, que a Chipotle foi frequentemente mencionada em destaque por conta de uma ação promocional específica associada à decisão.

VEJA O ESTUDO COMPLETO DA RANQIA AQUI

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