Copa 2026: CazéTV desbanca Globo e vai transmitir todos os jogos ao vivo e de graça

A CazéTV, canal criado pelo streamer Casimiro Miguel, vai transmitir todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte, ao vivo e de graça no YouTube.

A novidade foi anunciada neste domingo, 13, durante o pré-jogo da final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, com a presença de Ronaldo e Romário. Até o momento, a plataforma é a única a deter 100% dos direitos de transmissão do torneio.

Com um histórico de sucesso na transmissão da Copa do Catar, em 2022, quando o canal transmitiu 22 partidas do torneio, a CazéTV amplia a cobertura para a edição de 2026.

O que a Globo tem até agora

O Grupo Globo comprou até o momento 50% dos jogos, ou seja, 52 partidas. Assim, metade da Copa do Mundo é exclusiva do streaming que pertence à Livemode, que comercializa a transmissão e faz a publicidade.

Vale lembrar que a Copa do ano que vem será a primeira com 48 seleções, o que provocou esse aumento no número de partidas.

Esta será a segunda vez que a CazéTV vai transmitir a Copa. Na edição do Catar, em 2022, a plataforma exibiu 22 jogos no Youtube. Na época, a Globo tinha todos os jogos da competição — 64 partidas ainda com 32 países.

Hoje, além do YouTube, a CazéTV está no Disney+ e Prime Video.