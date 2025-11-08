GP de São Paulo de F1 2025: Norris vence sprint em Interlagos

O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, lidera a corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo
Redação Exame
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 12h40.
Última atualização em 8 de novembro de 2025 às 13h04.
Lando Norris venceu o sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 neste sábado, 8, no circuito de Interlagos, e ampliou sua liderança no Mundial. A classificação para definir o grid de largada do Grande Prêmio de São Paulo será também neste sábado, às 15h.
O britânico da McLaren cruzou a linha de chegada à frente dos Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, estreante italiano, e de George Russell, também inglês.
Oscar Piastri, companheiro de Norris e vice-líder do campeonato, abandonou a prova após bater na sexta das 24 voltas. O acidente, sem consequências físicas, forçou o australiano a deixar a corrida curta, que distribui até oito pontos para o vencedor.
Com quatro corridas restantes na temporada, Norris lidera a classificação com 365 pontos, enquanto seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, ocupa a segunda posição com 356 pontos após sofrer um acidente na sétima volta da corrida de 24 voltas.
Fernando Alonso, espanhol da Aston Martin e bicampeão mundial, terminou em sexto lugar. Já Carlos Sainz, agora na Williams, foi apenas o 17º colocado.
Franco Colapinto, argentino recém-renovado pela Alpine para a temporada 2025, também abandonou a prova ao se acidentar na mesma curva que Piastri. O incidente ocorreu na terceira curva do traçado de Interlagos, que tem quinze curvas ao todo. Assim como o australiano, o piloto sul-americano não sofreu ferimentos.
Este foi o penúltimo sprint, formato de corrida curta da Fórmula 1.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, também abandonou a prova após perder o controle de seu carro na última volta pouco antes da entrada do S do Senna. Ele bateu forte no muro, quando estava em 11º.
Segundo sua equipe, Bortoleto está bem, mas será levado a um centro médico por precaução.
Gabriel Bortoleto é o primeiro brasileiro a disputar o Grande Prêmio do Brasil desde Felipe Massa em 2017.
Choveu durante a madrugada, mas não durante a corrida, em meio a preocupações com um alerta meteorológico emitido na sexta-feira pelas autoridades locais.
O britânico Oliver Bearman (Hass) rodou após um contato com o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) na largada, um incidente que está sendo investigado. Os dois pilotos continuaram na pista.
Este foi o primeiro de vários acidentes no icônico circuito de São Paulo, lar do eterno ídolo Ayrton Senna.
A sétima volta foi caótica: Piastri, o alemão Nico Hülkenberg (Sauber) e Colapinto saíram da pista na mesma curva. Piastri e Colapinto abandonaram a prova. Hülkenberg, no entanto, permaneceu na corrida.
O safety car foi acionado imediatamente, seguido rapidamente por uma bandeira vermelha. A corrida foi interrompida por 24 minutos.
Antonelli pressionou bastante até o final, mas o líder do campeonato conseguiu manter a liderança.
"Foi difícil", admitiu Norris. "Então é ainda mais gratificante vencer assim, especialmente com o Kimi dificultando as coisas para mim. Tive que forçar o ritmo e foi um pouco arriscado e complicado no final com os pneus macios. Temos que estudar um pouco antes da classificação".
Para Piastri, cuja consistência do início da temporada desmoronou nas últimas semanas, foi mais uma sessão para ser esquecida. "Estou tentando deixar isso para trás", disse ele.
"Vamos ver que tipo de condição climática teremos esta tarde. E, claro, há muitos mais pontos em jogo amanhã. Vou tentar fazer um trabalho melhor na classificação e conseguir uma melhor posição de largada para a corrida", concluiu.
1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) em 53:25.928
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
3. George Russell (GBR/Mercedes)
4. Max Verstappen (HOL/Red Bull)
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari)
6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
8. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
9. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
10. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
11. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
13. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
14. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
15. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
16. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)
17. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
18. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
19. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
20. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
Com Agência EFE e AFP