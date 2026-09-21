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Como ver o que o ChatGPT lembra sobre você e corrigir informações erradas

A OpenAI reúne detalhes de conversas anteriores para personalizar respostas; veja como revisar, corrigir e apagar essas memórias

OpenAI: saiba como limpar a memória do ChatGPT (Getty Images)

OpenAI: saiba como limpar a memória do ChatGPT (Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 19h01.

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A memória do ChatGPT guarda preferências e informações das conversas para personalizar respostas futuras, segundo a OpenAI. O usuário pode verificar e corrigir esses dados em Configurações > Personalização > Memória. Para apagar completamente uma informação, é necessário excluir a memória e também a conversa que a originou.

Quando a função de memória está ativada, o ChatGPT pode reter preferências e detalhes relevantes das conversas de um usuário para personalizar respostas futuras. O recurso funciona em duas camadas: memórias salvas, que são detalhes explicitamente pedidos ou identificados como úteis pelo próprio sistema, e o histórico de conversas, que permite ao ChatGPT recorrer a temas e informações de interações passadas mesmo sem um item salvo específico, segundo a Central de Ajuda da OpenAI.

Para ver o que foi armazenado, o caminho é Configurações > Personalização > Memória. Dependendo da conta, aparece um resumo de memória ou uma lista de itens salvos: a OpenAI vem migrando o formato desde junho para um resumo redigido por categoria, no lugar da lista simples que existia antes.

Como corrigir ou apagar uma informação

Também é possível perguntar diretamente ao ChatGPT o que ele sabe sobre o usuário, digitando algo como "o que você sabe sobre mim?" ou "o que você lembra sobre mim?".

A partir daí, há três formas de corrigir uma informação: digitar a correção diretamente na caixa de texto, selecionar um trecho do resumo e sobrescrevê-lo, ou marcar a opção "não mencione isso novamente" quando ela estiver disponível para aquele item.

Para apagar tudo de uma vez, a opção é "excluir e desativar a memória", no menu de três pontos da tela de memória. Isso remove o resumo e desliga o recurso, mas não apaga as conversas originais que geraram aquelas memórias — para isso, é preciso excluir também o histórico de conversas correspondente. Segundo a OpenAI, apagar uma conversa não remove automaticamente uma memória criada a partir dela, então uma remoção completa exige as duas ações.

Memória e treinamento de modelo são configurações separadas. Enquanto a primeira decide o que o ChatGPT lembra sobre o usuário, a segunda determina se a OpenAI pode usar o conteúdo das conversas para aperfeiçoar seus modelos, e fica em Configurações > Controle de dados. Desativar uma não afeta a outra.

Nas respostas em que o ChatGPT usa contexto pessoal, pode aparecer um ícone indicando as fontes que embasaram aquela personalização, como uma conversa anterior, uma memória salva, uma instrução personalizada ou um arquivo enviado. A OpenAI afirma que esses indicadores nem sempre mostram todos os fatores que moldaram a resposta.

  • Quando a função de memória está ativada, o ChatGPT pode reter preferências e detalhes relevantes das conversas para personalizar respostas futuras.
  • O recurso funciona em duas camadas: memórias salvas, com detalhes explicitamente pedidos ou identificados como úteis pelo sistema, e histórico de conversas, que permite recorrer a temas e informações de interações anteriores mesmo sem um item salvo específico, segundo a Central de Ajuda da OpenAI.
  • Para consultar o que foi armazenado, o caminho é Configurações > Personalização > Memória. Dependendo da conta, pode aparecer um resumo de memória ou uma lista de itens salvos.
  • Desde junho de 2026, a OpenAI vem migrando o recurso para um resumo redigido por categoria, em substituição à lista simples usada anteriormente.

Perguntas frequentes

Como funciona a memória do ChatGPT? ＋

A memória do ChatGPT combina memórias salvas e informações recuperadas do histórico de conversas, segundo a Central de Ajuda da OpenAI. O recurso usa esses dados para personalizar respostas futuras.

Como ver o que o ChatGPT sabe sobre mim? ＋

Acesse Configurações > Personalização > Memória ou pergunte diretamente “o que você sabe sobre mim?”. O ChatGPT pode exibir uma lista de itens salvos ou um resumo organizado por categorias.

Como corrigir uma informação salva pelo ChatGPT? ＋

Digite a correção diretamente na conversa, selecione um trecho do resumo para substituí-lo ou use a opção “não mencione isso novamente”, quando disponível.

Como apagar todas as memórias do ChatGPT? ＋

Selecione “excluir e desativar a memória” no menu de três pontos da tela de memória. Para remover completamente os dados, também é necessário apagar as conversas que deram origem às informações salvas.

Apagar uma conversa também exclui a memória do ChatGPT? ＋

Não. Segundo a OpenAI, apagar uma conversa não remove automaticamente uma memória criada a partir dela; as duas exclusões precisam ser feitas separadamente.

Memória e treinamento do ChatGPT são a mesma configuração? ＋

Não. A memória controla o que o ChatGPT lembra sobre o usuário, enquanto a opção em Configurações > Controle de dados define se as conversas podem ser usadas para aperfeiçoar os modelos da OpenAI.

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