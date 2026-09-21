Como ver o que o ChatGPT lembra sobre você e corrigir informações erradas

RESUMO ＋ A memória do ChatGPT guarda preferências e informações das conversas para personalizar respostas futuras, segundo a OpenAI. O usuário pode verificar e corrigir esses dados em Configurações > Personalização > Memória. Para apagar completamente uma informação, é necessário excluir a memória e também a conversa que a originou.

Quando a função de memória está ativada, o ChatGPT pode reter preferências e detalhes relevantes das conversas de um usuário para personalizar respostas futuras. O recurso funciona em duas camadas: memórias salvas, que são detalhes explicitamente pedidos ou identificados como úteis pelo próprio sistema, e o histórico de conversas, que permite ao ChatGPT recorrer a temas e informações de interações passadas mesmo sem um item salvo específico, segundo a Central de Ajuda da OpenAI.

Para ver o que foi armazenado, o caminho é Configurações > Personalização > Memória. Dependendo da conta, aparece um resumo de memória ou uma lista de itens salvos: a OpenAI vem migrando o formato desde junho para um resumo redigido por categoria, no lugar da lista simples que existia antes.

Como corrigir ou apagar uma informação

Também é possível perguntar diretamente ao ChatGPT o que ele sabe sobre o usuário, digitando algo como "o que você sabe sobre mim?" ou "o que você lembra sobre mim?".

A partir daí, há três formas de corrigir uma informação: digitar a correção diretamente na caixa de texto, selecionar um trecho do resumo e sobrescrevê-lo, ou marcar a opção "não mencione isso novamente" quando ela estiver disponível para aquele item.

Para apagar tudo de uma vez, a opção é "excluir e desativar a memória", no menu de três pontos da tela de memória. Isso remove o resumo e desliga o recurso, mas não apaga as conversas originais que geraram aquelas memórias — para isso, é preciso excluir também o histórico de conversas correspondente. Segundo a OpenAI, apagar uma conversa não remove automaticamente uma memória criada a partir dela, então uma remoção completa exige as duas ações.

Memória e treinamento de modelo são configurações separadas. Enquanto a primeira decide o que o ChatGPT lembra sobre o usuário, a segunda determina se a OpenAI pode usar o conteúdo das conversas para aperfeiçoar seus modelos, e fica em Configurações > Controle de dados. Desativar uma não afeta a outra.

Nas respostas em que o ChatGPT usa contexto pessoal, pode aparecer um ícone indicando as fontes que embasaram aquela personalização, como uma conversa anterior, uma memória salva, uma instrução personalizada ou um arquivo enviado. A OpenAI afirma que esses indicadores nem sempre mostram todos os fatores que moldaram a resposta.

Quando a função de memória está ativada, o ChatGPT pode reter preferências e detalhes relevantes das conversas para personalizar respostas futuras.

O recurso funciona em duas camadas: memórias salvas , com detalhes explicitamente pedidos ou identificados como úteis pelo sistema, e histórico de conversas , que permite recorrer a temas e informações de interações anteriores mesmo sem um item salvo específico, segundo a Central de Ajuda da OpenAI.

, com detalhes explicitamente pedidos ou identificados como úteis pelo sistema, e , que permite recorrer a temas e informações de interações anteriores mesmo sem um item salvo específico, segundo a Central de Ajuda da OpenAI. Para consultar o que foi armazenado, o caminho é Configurações > Personalização > Memória . Dependendo da conta, pode aparecer um resumo de memória ou uma lista de itens salvos.

. Dependendo da conta, pode aparecer um resumo de memória ou uma lista de itens salvos. Desde junho de 2026, a OpenAI vem migrando o recurso para um resumo redigido por categoria, em substituição à lista simples usada anteriormente.