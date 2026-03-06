Seis destinos para viver a F1 para além das pistas

A temporada 2025 da Fórmula 1 chegou ao fim com Lando Norris, da McLaren, levantando o troféu de campeão mundial e encerrando um jejum de quase duas décadas da equipe britânica. Agora, os motores voltam a rugir para a nova temporada, que começa em Melbourne, na Austrália, no dia 8 de março.

Mais que uma oportunidade para novos candidatos, a temporada deste ano inaugura várias mudanças para a categoria: os carros serão menores e mais leves, e os combustíveis passam a ser 100% sustentáveis. Serão 24 corridas ao longo do ano, que finalizam em Abu Dhabi, no dia 6 de dezembro. O GP do Brasil, em Interlagos, está marcado para 8 de novembro.

Acompanhar o campeonato pela televisão já é parte do ritual de milhões de fãs. No entanto, para quem tem a oportunidade de ver uma corrida ao vivo, a experiência pode ir além das arquibancadas, com destinos que transformam o fim de semana de GP numa imersão completa no esporte. Confira seis locais que podem tornar as corridas ainda mais emocionantes.

Fábrica da Red Bull, na Inglaterra

Das 11 equipes que disputarão o campeonato em 2026, oito estão sediadas no Reino Unido, a maioria no chamado "vale do automobilismo", uma região que vai de Oxfordshire às Midlands. Em Milton Keynes, fica o centro da Red Bull Racing, equipe 14 vezes campeã mundial.

A visita guiada dura cerca de 90 minutos e inclui acesso ao armário de troféus, à sala de operações de dia de corrida, à área de montagem dos carros e ao museu MK-7, que reúne modelos históricos da equipe. O campus ocupa cerca de 290 acres e emprega mais de mil pessoas. Os ingressos partem de £300 (R$ 2.115, na cotação atual) para o tour completo. Veja mais informações no site.

Dos Alpes até o GP de Mônaco

A HunterMoss oferece um tour de 10 dias que começa em Zurique e termina no Mediterrâneo, no Grande Prêmio de Mônaco. Os participantes percorrem mais de 1.000 km ao volante de uma frota de até 10 supercarros — como Ferrari 296 GTS, Lamborghini Huracán Spyder, Porsche GT3 e Aston Martin DBS.

O roteiro inclui restaurantes com estrela Michelin, hotéis cinco estrelas e spas em destinos como Lago Maggiore, Piemonte e Provença. Em Mônaco, a corrida é assistida do convés de um superiate, ancorado no coração da ação. O tour começa em 28 de maio, a partir de €26.990 por pessoa (R$ 162 mil). Mais em huntermoss.com.

Motor Valley, na Itália

Carros em exposição no Museu Enzo Ferrari (Reprodução/Museu Enzo Ferrari)

A região da Emília-Romanha faz parte da história da F1. A viagem começa em Bolonha, de onde se vai até Modena, cidade natal da Ferrari. Lá fica o Museo Enzo Ferrari, que inclui a antiga casa e oficina do pai do fundador da marca.

Uma curta viagem leva a Maranello, sede atual da fábrica e da pista de testes, onde está o Museo Ferrari — com os carros de F1 mais icônicos da marca e um simulador disponível a €30 (R$ 185) por 10 minutos. Também é possível dar uma volta no Autodromo di Modena (€35, ou R$ 215) e fazer um tour de ônibus pela fábrica e pela pista de Fiorano (€25, ou R$ 154). Vale incluir ainda o Museo Lamborghini em Sant'Agata e o Museu Ducati em Bolonha. O Ferrari Museums Pass, que cobre os dois museus principais, custa €38 (R$ 234). Mais em ferrari.com.

Road trip japonesa

Circuito Fuji, no Japão (Reprodução/Hertz)

A Honda foi a primeira fabricante japonesa a entrar na Fórmula 1, em 1964. O Honda Collection Hall, no Motegi Mobility Resort, a 100 km ao norte de Tóquio, reúne desde os primeiros carros da marca na categoria até os seus maiores sucessos. A entrada para o parque custa a partir de ¥1.850 (R$ 63).

O roteiro pode seguir para um track day no Fuji Speedway, à sombra do Monte Fuji, e depois para Nagoya, onde ficam a fábrica da Toyota e o Museu Toyota Kaikan — ambos gratuitos. O encerramento fica no Suzuka Circuit, a pista em formato de oito que sedia o GP do Japão (marcado para 29 de março), com entrada a partir de ¥2.000 (R$ 68). Mais informações nos sites:

Grand Prix Plaza de Las Vegas

GP de Las Vegas: shows e eventos estão trazendo novo público para o automobilismo (Jeff Speer/Icon Sportswire /Getty Images)

A F1 voltou a Las Vegas em 2023 com mais sucesso do que na passagem pelos anos 1980, e em 2024 inaugurou a Grand Prix Plaza, atração permanente da cidade. O espaço oferece pista de kart (a partir de $37, cerca de R$ 196) e a experiência F1 X (a partir de $79, ou R$ 418), que inclui simulação de pit stop, decisões de estratégia de corrida e um teatro 4D com assentos com movimento e efeitos físicos. Há também simuladores para completar voltas virtuais no circuito de Vegas e uma loja oficial de produtos da F1. Mais em grandprixplaza.com.

Dirija o carro de Damon Hill

Damon Hill pilotando seu Arrows A18 no Grande Prêmio de Monza, na Itália, em 1997 (Reprodução/Alamy)

Para os fãs mais apaixonados, a Puresport oferece a chance de pilotar o Arrows A18 de 1997, carro que pertenceu ao campeão mundial Damon Hill, em circuitos históricos europeus como Monza e Imola (Itália), o Red Bull Ring (Áustria) e Spa-Francorchamps (Bélgica).

A experiência começa com capacete, sapatos e macacão de corrida, seguida de briefing com instrutor profissional e uma volta guiada pela pista para reconhecimento de curvas e pontos de frenagem. O programa inclui ainda 10 voltas em um carro de Fórmula 3, debriefing e almoço antes do evento principal, com três voltas no carro de F1. É possível comprar tempo adicional de pista. Os pacotes começam em €4.340 (R$ 26,6 mil), sem incluir transporte ou hospedagem. Mais em puresport.it.