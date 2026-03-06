Seis destinos para viver a F1 para além das pistas

F1 2026: seis passeios para fãs do automobilismo (Reprodução/Red Bull)
Publicado em 6 de março de 2026 às 08h06.
A temporada 2025 da Fórmula 1 chegou ao fim com Lando Norris, da McLaren, levantando o troféu de campeão mundial e encerrando um jejum de quase duas décadas da equipe britânica. Agora, os motores voltam a rugir para a nova temporada, que começa em Melbourne, na Austrália, no dia 8 de março.
Mais que uma oportunidade para novos candidatos, a temporada deste ano inaugura várias mudanças para a categoria: os carros serão menores e mais leves, e os combustíveis passam a ser 100% sustentáveis. Serão 24 corridas ao longo do ano, que finalizam em Abu Dhabi, no dia 6 de dezembro. O GP do Brasil, em Interlagos, está marcado para 8 de novembro.
Acompanhar o campeonato pela televisão já é parte do ritual de milhões de fãs. No entanto, para quem tem a oportunidade de ver uma corrida ao vivo, a experiência pode ir além das arquibancadas, com destinos que transformam o fim de semana de GP numa imersão completa no esporte. Confira seis locais que podem tornar as corridas ainda mais emocionantes.
Das 11 equipes que disputarão o campeonato em 2026, oito estão sediadas no Reino Unido, a maioria no chamado "vale do automobilismo", uma região que vai de Oxfordshire às Midlands. Em Milton Keynes, fica o centro da Red Bull Racing, equipe 14 vezes campeã mundial.
A visita guiada dura cerca de 90 minutos e inclui acesso ao armário de troféus, à sala de operações de dia de corrida, à área de montagem dos carros e ao museu MK-7, que reúne modelos históricos da equipe. O campus ocupa cerca de 290 acres e emprega mais de mil pessoas. Os ingressos partem de £300 (R$ 2.115, na cotação atual) para o tour completo. Veja mais informações no site.
A HunterMoss oferece um tour de 10 dias que começa em Zurique e termina no Mediterrâneo, no Grande Prêmio de Mônaco. Os participantes percorrem mais de 1.000 km ao volante de uma frota de até 10 supercarros — como Ferrari 296 GTS, Lamborghini Huracán Spyder, Porsche GT3 e Aston Martin DBS.
O roteiro inclui restaurantes com estrela Michelin, hotéis cinco estrelas e spas em destinos como Lago Maggiore, Piemonte e Provença. Em Mônaco, a corrida é assistida do convés de um superiate, ancorado no coração da ação. O tour começa em 28 de maio, a partir de €26.990 por pessoa (R$ 162 mil). Mais em huntermoss.com.
A região da Emília-Romanha faz parte da história da F1. A viagem começa em Bolonha, de onde se vai até Modena, cidade natal da Ferrari. Lá fica o Museo Enzo Ferrari, que inclui a antiga casa e oficina do pai do fundador da marca.
Uma curta viagem leva a Maranello, sede atual da fábrica e da pista de testes, onde está o Museo Ferrari — com os carros de F1 mais icônicos da marca e um simulador disponível a €30 (R$ 185) por 10 minutos. Também é possível dar uma volta no Autodromo di Modena (€35, ou R$ 215) e fazer um tour de ônibus pela fábrica e pela pista de Fiorano (€25, ou R$ 154). Vale incluir ainda o Museo Lamborghini em Sant'Agata e o Museu Ducati em Bolonha. O Ferrari Museums Pass, que cobre os dois museus principais, custa €38 (R$ 234). Mais em ferrari.com.
A Honda foi a primeira fabricante japonesa a entrar na Fórmula 1, em 1964. O Honda Collection Hall, no Motegi Mobility Resort, a 100 km ao norte de Tóquio, reúne desde os primeiros carros da marca na categoria até os seus maiores sucessos. A entrada para o parque custa a partir de ¥1.850 (R$ 63).
O roteiro pode seguir para um track day no Fuji Speedway, à sombra do Monte Fuji, e depois para Nagoya, onde ficam a fábrica da Toyota e o Museu Toyota Kaikan — ambos gratuitos. O encerramento fica no Suzuka Circuit, a pista em formato de oito que sedia o GP do Japão (marcado para 29 de março), com entrada a partir de ¥2.000 (R$ 68). Mais informações nos sites:
A F1 voltou a Las Vegas em 2023 com mais sucesso do que na passagem pelos anos 1980, e em 2024 inaugurou a Grand Prix Plaza, atração permanente da cidade. O espaço oferece pista de kart (a partir de $37, cerca de R$ 196) e a experiência F1 X (a partir de $79, ou R$ 418), que inclui simulação de pit stop, decisões de estratégia de corrida e um teatro 4D com assentos com movimento e efeitos físicos. Há também simuladores para completar voltas virtuais no circuito de Vegas e uma loja oficial de produtos da F1. Mais em grandprixplaza.com.
Para os fãs mais apaixonados, a Puresport oferece a chance de pilotar o Arrows A18 de 1997, carro que pertenceu ao campeão mundial Damon Hill, em circuitos históricos europeus como Monza e Imola (Itália), o Red Bull Ring (Áustria) e Spa-Francorchamps (Bélgica).
A experiência começa com capacete, sapatos e macacão de corrida, seguida de briefing com instrutor profissional e uma volta guiada pela pista para reconhecimento de curvas e pontos de frenagem. O programa inclui ainda 10 voltas em um carro de Fórmula 3, debriefing e almoço antes do evento principal, com três voltas no carro de F1. É possível comprar tempo adicional de pista. Os pacotes começam em €4.340 (R$ 26,6 mil), sem incluir transporte ou hospedagem. Mais em puresport.it.