Elenco do PSG vale cinco vezes mais que o do Flamengo

A final da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira, 17, a partir das 14h, no horário de Brasília, coloca em evidência duas realidades financeiras distintas no futebol mundial. O Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões e protagonista no cenário europeu, montou seu grupo com um investimento em transferências bem superior ao do Flamengo, seu rival.

De acordo com levantamento do Globo Esporte, o PSG gastou aproximadamente 729,4 milhões de euros em transferências para formar o elenco que disputa a final da Copa Intercontinental no Catar.

Esse montante envolve taxas pagas para contratar a maioria dos 22 jogadores relacionados para a decisão, com destaque para o atacante Khvicha Kvaratskhelia, contratado por cerca de 70 milhões de euros, e outros reforços significativos ao longo das últimas temporadas.

Investimentos e valor de mercado

O Flamengo, por sua vez, teve um investimento muito menor na montagem de seu grupo para o torneio.

Considerando apenas os custos de contratações dos atletas listados para a competição, o gasto total do clube brasileiro gira em torno de 169,5 milhões de euros, segundo dados do balanço financeiro e conversões à época dos anúncios.

Isso representa menos de um quinto do valor desembolsado pelo PSG, mostrando uma diferença significativa no poder de fogo econômico de um time europeu e um da América do Sul.

A disparidade entre os elencos também se reflete no valor de mercado das equipes. Em levantamento feito pela Transfermarkt, o elenco do PSG possui valor de mercado seis vezes mais valioso que o do Flamengo.

Apesar das diferenças financeiras, o Flamengo vive um dos melhores momentos de sua história recente.

O clube conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores de 2025 e chegou até as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, em julho. No torneio, o time carioca também venceu o Chelsea, outro gigante europeu, por 3x1.

Na Copa Internacional, superou rivais como Cruz Azul, do México e o Pyramids, do Egito, garantindo a vaga na decisão diante do gigante francês.

Final da Copa Intercontinental

PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar e terá início às 14h, no horário de Brasília.