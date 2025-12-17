Filipe Luís pode virar técnico com mais vitórias na história do Flamengo

Flamengo: um dos destaques da categoria Participações e Mídia indica melhora na governança dos clubes (Flamengo/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 12h20.
Filipe Luís pode se tornar o técnico mais vencedor da história do Flamengo em apenas 14 meses de trabalho. Com cinco títulos conquistados desde que assumiu o comando da equipe, o treinador está a um troféu de igualar Carlinhos no topo do ranking histórico do clube.
A chance vem na final da Copa Intercontinental, contra o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira, 17, no Catar. A decisão pode consolidar uma trajetória marcada por resultados rápidos e alto aproveitamento. O treinador também pode recolocar o Flamengo no topo do futebol mundial após 44 anos.
A carreira de Filipe Luís como técnico começou logo após a aposentadoria como jogador, em dezembro de 2023. Na despedida dos gramados, ele afirmou que sonhava em treinar o Flamengo e conquistar títulos. Pouco mais de dois anos depois, soma conquistas nacionais e internacionais. Ele se tornou o primeiro da história a vencer Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil como atleta e treinador.
A final contra o PSG representa um marco esportivo e histórico. O Flamengo volta a disputar uma decisão mundial pela primeira vez desde 2019. Em 2022, o clube não chegou à final.
A última conquista ocorreu em 1981, com Zico em campo e Paulo César Carpegiani no comando técnico. Um novo título colocaria Filipe Luís ao lado desse grupo restrito.
Com os número de títulos, Filipe Luís já igualou Jorge Jesus e Flávio Costa entre os treinadores mais vencedores do clube. A liderança pertence a Carlinhos, com seis conquistas em diferentes passagens. Caso vença o Intercontinental, Filipe alcança essa marca e repete o feito de Carpegiani, campeão mundial em 1981.
Desde que assumiu o time, Filipe Luís comandou o Flamengo em 88 partidas. Foram 57 vitórias, 21 empates e 10 derrotas, com aproveitamento de 72,7% dos pontos. A média é de quase um título a cada 18 jogos. Os números colocam o treinador entre os mais eficientes da história recente do clube.
Independentemente do resultado da final, o técnico segue com futuro aberto no comando rubro-negro. O contrato atual termina em cerca de 15 dias e a tendência é de renovação por pelo menos mais uma temporada.
Em 2026, o Flamengo disputará ao menos seis competições, incluindo Carioca, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa e Supercopa. A agenda amplia as chances de novas conquistas.