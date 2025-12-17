Filipe Luís pode virar técnico com mais vitórias na história do Flamengo

Filipe Luís pode se tornar o técnico mais vencedor da história do Flamengo em apenas 14 meses de trabalho. Com cinco títulos conquistados desde que assumiu o comando da equipe, o treinador está a um troféu de igualar Carlinhos no topo do ranking histórico do clube.

A chance vem na final da Copa Intercontinental, contra o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira, 17, no Catar. A decisão pode consolidar uma trajetória marcada por resultados rápidos e alto aproveitamento. O treinador também pode recolocar o Flamengo no topo do futebol mundial após 44 anos.

A carreira de Filipe Luís como técnico começou logo após a aposentadoria como jogador, em dezembro de 2023. Na despedida dos gramados, ele afirmou que sonhava em treinar o Flamengo e conquistar títulos. Pouco mais de dois anos depois, soma conquistas nacionais e internacionais. Ele se tornou o primeiro da história a vencer Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil como atleta e treinador.

A final contra o PSG representa um marco esportivo e histórico. O Flamengo volta a disputar uma decisão mundial pela primeira vez desde 2019. Em 2022, o clube não chegou à final.

A última conquista ocorreu em 1981, com Zico em campo e Paulo César Carpegiani no comando técnico. Um novo título colocaria Filipe Luís ao lado desse grupo restrito.

Disputa histórica entre técnicos do Flamengo

Com os número de títulos, Filipe Luís já igualou Jorge Jesus e Flávio Costa entre os treinadores mais vencedores do clube. A liderança pertence a Carlinhos, com seis conquistas em diferentes passagens. Caso vença o Intercontinental, Filipe alcança essa marca e repete o feito de Carpegiani, campeão mundial em 1981.

Desde que assumiu o time, Filipe Luís comandou o Flamengo em 88 partidas. Foram 57 vitórias, 21 empates e 10 derrotas, com aproveitamento de 72,7% dos pontos. A média é de quase um título a cada 18 jogos. Os números colocam o treinador entre os mais eficientes da história recente do clube.

Independentemente do resultado da final, o técnico segue com futuro aberto no comando rubro-negro. O contrato atual termina em cerca de 15 dias e a tendência é de renovação por pelo menos mais uma temporada.

Em 2026, o Flamengo disputará ao menos seis competições, incluindo Carioca, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa e Supercopa. A agenda amplia as chances de novas conquistas.