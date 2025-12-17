Esporte

Veja a provável escalação do PSG para hoje

O time francês disputa com o Flamengo a final da Copa Intercontinental 2025

PSG: time parisiense venceu a UEFA Champions League neste ano (EFE)

Da Redação
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11h33.

PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e terá início às 14h, no horário de Brasília.

O Paris Saint-Germain avançou à decisão como campeão da Liga dos Campeões, enquanto o Flamengo garantiu sua vaga ao ganhar a Libertadores da América e superar dois adversários no caminho, o Cruz Azul, do México e o Pyramids, do Egito.

A torcida rubro-negra já está ansiosa para o embate, e se questiona quanto à escalação do seu rival.

Confira a provável escalação do PSG

  • Técnico: Luis Enrique
  • O PSG não contará com Hakimi, que está se recuperando de lesão, e tem Marquinhos e Dembelé como dúvidas.
  • A escalação provável do time é: Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos (ou Pacho), Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Kvaratskhelia, Doué e Barcola.

Onde assistir PSG x Flamengo?

Data: 17/12/2025

Horário: 14h (de Brasília)

Local: Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar

Onde assistir:

TV Globo - TV aberta
SporTV - TV fechada
CazéTV e Ge TV - Youtube

Acompanhe tudo sobre:PSGFlamengo

