Veja a provável escalação do PSG para hoje

PSG: time parisiense venceu a UEFA Champions League neste ano (EFE)
Redação Exame
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11h33.
PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e terá início às 14h, no horário de Brasília.
O Paris Saint-Germain avançou à decisão como campeão da Liga dos Campeões, enquanto o Flamengo garantiu sua vaga ao ganhar a Libertadores da América e superar dois adversários no caminho, o Cruz Azul, do México e o Pyramids, do Egito.
A torcida rubro-negra já está ansiosa para o embate, e se questiona quanto à escalação do seu rival.
Data: 17/12/2025
Horário: 14h (de Brasília)
Local: Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar
Onde assistir:
TV Globo - TV aberta
SporTV - TV fechada
CazéTV e Ge TV - Youtube