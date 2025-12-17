Flamengo tem três campeões no elenco na final do Mundial

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, 17, em Doha, no Catar, para tentar voltar ao topo do futebol mundial após 44 anos. Na final da Copa Intercontinental contra o PSG, o clube brasileiro terá no elenco três jogadores que já conquistaram o torneio ao longo da carreira. Danilo, Jorginho e Saúl foram campeões por clubes europeus em edições anteriores. Do outro lado, o time adversário tem apenas dois atletas com esse histórico.

Os três jogadores do Flamengo venceram o Intercontinental quando o torneio ainda era disputado no formato tradicional. Danilo conquistou o título em 2016 pelo Real Madrid, após vitória sobre o Kashima Antlers, no Japão. O brasileiro integrou o elenco campeão como reserva, sob comando de Zinedine Zidane.

Na ocasião, o Real Madrid era o vencedor da Liga dos Campeões. O representante sul-americano foi o Atlético Nacional, campeão da Libertadores.

Experiência internacional pesa na final do Intercontinental

Jorginho e Saúl foram campeões em 2021 pelo Chelsea, na final contra o Palmeiras. Ambos ficaram no banco de reservas por decisão do técnico Thomas Tuchel.

Jorginho atuou como titular na semifinal diante do Al Hilal, enquanto Saúl não entrou em campo na decisão. O título marcou a passagem dos dois meio-campistas pelo clube inglês. A final foi disputada no Catar.

Além do trio, parte do elenco atual do Flamengo esteve presente na campanha do Mundial de 2023. Jogadores como Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro, Everton Cebolinha e Léo Pereira integraram a delegação.

Naquele ano, o clube foi eliminado pelo Al Hilal na semifinal. Também faziam parte do grupo Filipe Luís e Rodrigo Caio, ainda como atletas.

Desde 2024, a Copa Intercontinental passou por mudanças no formato. O campeão sul-americano precisa disputar três partidas até a final.

Já a Copa do Mundo de Clubes, organizada pela Fifa, ocorre a cada quatro anos em modelo semelhante ao da Copa do Mundo de seleções. O Flamengo participou da primeira edição desse novo torneio.

No elenco do PSG, apenas Achraf Hakimi e Lucas Hernandez já conquistaram o título mundial de clubes. Hakimi foi campeão em 2017 pelo Real Madrid, na vitória sobre o Grêmio.

O lateral marroquino, no entanto, está fora da final por lesão. Naquela decisão, ele atuou como reserva.

Lucas Hernandez venceu o Mundial pelo Bayern de Munique após a temporada 2019/2020. O francês foi titular na final contra o Tigres, do México, disputada no Catar. A conquista veio após o Bayern superar o próprio PSG na decisão da Liga dos Campeões. A final ocorreu em estádio diferente do palco do confronto desta quarta-feira.