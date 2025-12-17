Dembélé, melhor jogador do mundo, pode não jogar contra o Flamengo

Vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo no Fifa The Best, o atacante francês Ousmane Dembélé vive clima de incerteza no Paris Saint-Germain a poucas horas da final da Copa Intercontinental contra o Flamengo.

Dembélé, que brilhou na temporada passada e foi eleito o melhor do futebol mundial, enfrentou uma série de lesões nos últimos três meses e participou de apenas oito jogos, o que coloca sua presença como titular em xeque para a decisão desta quarta-feira, 17.

O camisa 10 chegou ao Catar para o confronto diante do clube brasileiro, mas sua condição física segue como dúvida após um desgaste muscular que o tirou das últimas partidas do PSG. Mesmo assim, ele fez parte da delegação e pode entrar no jogo, ainda que, segundo a imprensa francesa, deva iniciar no banco.

Quando será o jogo?

PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e terá início às 14h, no horário de Brasília.