Quantos Mundiais o Flamengo já tem?

O Flamengo pode fazer história nesta quarta-feira, 17, durante o jogo contra o PSG. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e terá início às 14h, no horário de Brasília.

O Paris Saint-Germain avançou à decisão como campeão da Liga dos Campeões, enquanto o Flamengo garantiu sua vaga ao ganhar a Libertadores da América e superar dois adversários no caminho, o Cruz Azul, do México e o Pyramids, do Egito.

O mundial de 1981

Essa não é a primeira vez que o time carioca disputa um mundial. O jogo contra o PSG é a quarta final que o Flamengo disputa no campeonato.

A primeira vez que isso ocorreu, o time saiu vitorioso. Seu primeiro, e único título, foi conquistado em 1981 com a equipe comandada pelo ídolo rubro-negro Zico. A vitória de 3 a 0 sobre o Liverpool ocorreu no Japão, com dois gols de Nunes e um de Adílio. Na época, a competição reunia os campeões da América do Sul e da Europa.

Quantas vezes o Flamengo chegou ao mundial?

Após a conquista, o Flamengo apenas retornou ao torneio em 2019. Após 38 anos, o Liverpool novamente foi o adversário do time na final, porém, desta vez, os ingleses venceram o jogo e se vingaram pela derrota de 1981.

Em 2022, a derrota no torneio foi na semifinal, para o Al-Hilal. Os brasileiros já haviam derrotado time saudita, também em uma semifinal, em 2019.

Nesta quarta-feira, o Flamengo tenta novamente conquistar o título. O técnico e ex-jogador, Filipe Luís, já declarou que não tenta equiparar seu time à geração de Zico.

Em entrevista coletiva, ele afirmou: "nunca, nenhuma geração vai ser maior do que a de 81, que foi a primeira. Se hoje existem 40 milhões de flamenguistas, foi por causa daquela geração. Quantos Arturs existem por causa do Zico, quantos Leandros… Foi uma geração que marcou época e fez os pais levarem os filhos ao estádio por anos."