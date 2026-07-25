Como uma pousada de família virou um quarteirão de luxo em Paraty

Paraty conseguiu manter seu charme de outros séculos, com seus pavimentos de pedra e casarões históricos, por um motivo: a cidade foi esquecida. No século XVIII, viveu seu auge como porto de escoamento do ouro de Minas, ponta final da Estrada Real.

Mas perdeu o posto quando o Caminho Novo passou a ligar Minas direto ao Rio de Janeiro. A cidade chegou a ter uma sobrevida com o café no século seguinte, mas ruiu de vez quando a Estrada de Ferro Dom Pedro II, construída em 1858, desviou a rota e a deixou cada vez mais isolada.

A ironia é que foi esse isolamento que a salvou, já que a falta de pressa para crescer garantiu que o centro histórico ficasse parado no tempo.

Redescoberta por artistas nos anos 1950 e tombada pelo IPHAN em 1958, Paraty virou em 2019 o primeiro Patrimônio Mundial Misto do Brasil pela UNESCO. E foi na era da redescoberta que uma despretensiosa pousada começou, aos poucos, a se transformar em um dos ecossistemas de hospitalidade mais interessantes da região.

Uma pousada pitoresca no centro histórico

O nome por trás de um dos charmes da cidade é o de Sandra Foz. A empresária e artista plástica recebeu de presente do seu marido, em 1984, a propriedade que viria a se chamar Pousada do Sandi em 1991.

Por anos, o empreendimento funcionou no ritmo da própria Paraty: dia a dia tranquilo, diárias com preço competitivo comparadas aos demais hotéis e boas recomendações.

A virada começou quando o filho, Sandi Adamiu, assumiu o negócio. Ele deu sequência ao que a mãe havia plantado, mas já enxergava o que faltava: Paraty com paisagem, história e uma autenticidade que nenhum resort planejado do zero conseguiria fabricar.

O negócio principal da família Adamiu era a Paris Filmes, fundada pelo avô, Sandi, que batiza o hotel e divide o nome com o neto.

Mas a visão de negócio do filho de Sandra foi fundamental para criar uma operação de hospitalidade capaz de construir uma experiência de luxo em uma arquitetura colonial.

A grande aposta em plena pandemia

O salto do negócio aconteceu no momento em que praticamente ninguém no mundo estava investindo em hotelaria, durante a pandemia do coronavírus. Sandi vendeu sua participação na Paris Filmes e apostou o capital em um projeto que parecia contraintuitivo para 2020: transformar a pousada pitoresca da família em um hotel boutique de luxo internacional.

"Foi realmente uma transformação na pandemia, um investimento grande que a gente virou o negócio", diz o empresário.

E assim, a pousada do Sandi virou Sandi Hotel, uma manutenção da história da família que nasceu o conceito que organiza tudo hoje: o quadrado mágico.

Um passeio pelo quadrado mágico

O quadrado mágico paratiense tem como inspiração outro quadrado famoso, o de Trancoso. Mas, em Paraty, o quadrilátero foi desenhado por Sandi e sócios especialistas em diferentes ramos para atender diferentes jornadas dos hóspedes.

Primeira parada

Tudo começa, é claro, pela hospedagem: atendimento premium, obras de arte de artistas como Di Cavalcanti, Cícero Dias, Gabriel Wickbold e diversos outros, além das histórias que foram penduradas pelos corredores do hotel; há lembranças de momentos da Paris Filmes, retratos da família e coleções únicas adquiridas ao longo dos anos, como fotos originais e joias que pertenceram a Carmen Miranda.

Os quartos são espaçosos, bem decorados e a estética colonial que dialoga com Paraty é mantida, mas sem abrir mão de conforto e tecnologia. A manhã é de mesa farta, com insumos de produtores locais.

Pós-café, a sugestão é agendar uma aula na Cerâmica Foz e criar suas próprias peças com ajuda de uma profissional.

Para aproveitar o dia

Em dias de sol, a sugestão é explorar as praias em um passeio de barco com uma pausa para degustar um peixe fresco em alto mar ou então caminhar pelas pedras irregulares e conhecer a cidade. Na segunda opção, uma parada certa: a sorveteria Miráculo, de Roberto Bellia, chef italiano de Perugia que trata gelato como alta gastronomia. O sucesso é tão grande que o negócio conta com uma segunda unidade na capital paulista, região dos Jardins.

Em dias mais chuvosos, por que não aproveitar o Shambhala Spa, refúgio de um holandês que rodou o mundo antes de plantar raízes em Paraty.

Uma noite perfeita

A noite da cidade combina com um drinque no Apotecário, bar de alta coquetelaria que conta com cardápio autoral, mas sem esquecer dos clássicos.

E, para o jantar, duas opções que não podem ficar de fora do roteiro. Dentro do próprio hotel está o jardim sensorial do Pupus. A cozinha colhe, muitas vezes na hora do serviço, as PANCs (plantas alimentícias não convencionais, ou "punks", como o chef prefere chamar) que viraram assinatura do restaurante.

Por trás da fumaça que sobe da estrutura de brasa catalã — a Josper, que defuma peixes, molhos e até arroz —, está a história de um mineiro que construiu em Paraty um restaurante que respeita o território tanto quanto a técnica: peixe que chega de bicicleta pelo pescador da colônia local, tempero da terra e nada fora de estação.

A outra opção é o Fugu, restaurante japonês comandado pelo chef Eduardo Diniz: apenas peixes do dia servidos em menu degustação, em uma delicada caixa que chega como pequenas surpresas.

Cozinha autoral que não tem medo de experimentar e surpreender os clientes. A grande novidade por lá é a Suíte Fugu, que estreia bem a tempo da FLIP deste ano, instalada logo acima do restaurante.

E, para levar um pedaço do dia para casa, a Galeria do Quadrado cura mais de 50 artistas locais em rotação constante. Cerâmica com vidro de praia triturado, miniaturas de papel de artesãos caiçaras, mobiliário de design brasileiro. A próxima fase é expor as obras dentro dos próprios quartos, à venda.

Os números acompanham a transformação. Antes da pandemia, a diária média do hotel custava em média R$ 500, e hoje passa de R$ 1.850. Já a ocupação subiu de 62% para 75%. Mais de R$ 20 milhões foram investidos entre o hotel, o quadrado mágico e as vilas.

1 /16 Placa exposta no Sandi Hotel da época em que era conhecido como 'Pousada do Sandi' (pousada-do-sandi)

2 /16 Um dos corredores de acesso aos quartos do Sandi Hotel (sandi-hotel-corredores)

3 /16 Área externa do Sandi Hotel (sandi-hotel-paraty)

4 /16 Caminho de barco para a casa de veraneio da Vila Bom Jardim (caminho-vila-bom-jardim-sandi-hotel)

5 /16 Área externa do Sandi Hotel (sandi-hotel-area-externa)

6 /16 Shambhala Spa, Spa com conexão direta ao Sandi Hotel (spa-hotel-sandi)

7 /16 Uma das entradas do Sandi Hotel no Quadrado Mágico (sandi-hotel-entrada)

8 /16 Aula na cerâmica Foz (aula-ceramica-foz-paraty)

9 /16 Montagem de pratos do Pupus (restaurante-puppus-execucao-pratos)

10 /16 Forno espanhol Josper, que une churrasqueira a carvão e forno em uma única câmara fechada (restaurante-puppus-forno-josper)

11 /16 Lustre do restaurante que foi feito com conchas de vieira e redes de pesca (lustre-vieiras-pupus-sandi-hotel-paraty)

12 /16 Chef Eduardo Diniz no restaurante Fugu (chef-eduardo-resrautante-fugu)

13 /16 Box de sushis do Fugu com peixe do dia (box-fugu-sandi-hotel-paraty)

14 /16 Banheiro a suíte Fugu, do Sandi Hotel, em Paraty (suite-fugu-sandi-hotel)

15 /16 Suíte Fugu, do Sandi Hotel, em Paraty (suite-fugu-sandi-hotel (2))

16/16 Quadro de Sandra Foz exposto em uma das paredes do Sandi Hotel (sandra-foz-sandi-hotel)

Quando a casa de família também recebe hóspedes

Além do hotel e do quadrado mágico, Sandi também administra a vila Bom Jardim. Trata-se de um terreno da família, adquirido quando a Pousada do Sandi ainda nem existia, em 1966, e que abre as portas para hospedagem de luxo nos períodos em que os donos não estão usando.

A 10 minutos de barco do centro de Paraty, a ideia nasceu inspirada no empresário Richard Branson e sua Necker Island: ter a casa dos sonhos com os custos neutralizados por quem se hospeda nela.

A casa principal foi reorganizada para receber grupos em busca de privacidade total. Isso inclui piscina própria, jardim fechado e a sensação de estar hospedado na casa de um amigo generoso, não num hotel. No entanto, a conta chega ao final.

A estrutura fica responsável pelo transporte de barco sempre que o hóspede desejar; cada almoço é servido com uma louça diferente da coleção da casa, que pode ser de Hermès a Dolce & Gabbana.

A decoração é um show à parte: mistura a curadoria de anos da família, com obras de arte vindas do mundo inteiro, e as lembranças da época da Paris Filmes, como um projetor de cinema antigo e dois King Kongs de três metros plantados no jardim.

"No começo você se apega à casa", conta Sandi, "mas só vem gente legal, gente que deixa presente, gente que fica amigo".

Um novo capítulo: Itucupê

E chegamos à parte da história que ainda está sendo escrita. Depois de consolidar o hotel, o quadrado mágico e a casa de veraneio, o próximo movimento é territorial e arquitetônico: o Itucupê, o primeiro beach club internacional entre Paraty e o Rio de Janeiro, projetado em parceria com o arquiteto premiado Marko Brajovic.

A história entre o arquiteto e a ilha parece uma cena de filme. Na primeira visita de Marko ao terreno, uma praia que já foi tomada por plantações de cana e café e que a Mata Atlântica, décadas depois, reconquistou sozinha, no primeiro passo dado na areia, esbarrou em um ouriço-do-mar. "Aquele ouriço é o projeto", resume Brajovic.

A casca do animal está guardada até hoje no escritório do arquiteto, e toda a geometria do Itucupê nasce das formas fluidas que lembram o fundo do mar com uma piscina que se abre para o horizonte.

Tudo isso com tecnologia sustentável, de reflorestamento de pinus e eucalipto, prontos para montar como um grande quebra-cabeça orgânico.

Feche os olhos e imagine chegar de barco, pisar na areia e caminhar sob tendas de bambu e macramê que filtram a luz do sol em desenhos que se movem com o vento. À noite, luminárias em formato de água-viva parecem descer do teto, como se você estivesse, de fato, no fundo do mar.

"A sensação é sentir que você está no fundo do mar, mas de uma forma subliminar, não temática", diz o arquiteto.

Nos planos estão uma banheira de ervas escondida no meio de um bambuzal existente, camas suspensas no meio da floresta para casais que querem sumir por uma tarde inteira, e uma faixa densa de restinga preservada.

O compromisso declarado é reduzir ao mínimo a violência que uma construção costuma trazer à natureza: sem escavação pesada, sem concreto em excesso, estrutura leve e pré-fabricada que chega pronta e é só montada no terreno, quase nivelado como está.

Financeiramente, a ambição está à altura da poesia: a primeira fase do projeto deve ter um investimento de R$ 25 milhões. Já a segunda fase, de bangalôs, somarão mais R$ 15 milhões.

Já são cinco anos de amadurecimento até aqui, e a previsão é de que ele continue sendo ajustado, movido, refinado até o dia em que a arquitetura finalmente se encontrar com o território de verdade.

"Só quando virmos o comportamento das pessoas é que vamos entender como essa arquitetura se inseriu aqui", diz o arquiteto.

Por trás do hotel, quadrado mágico, vilas e agora o beach club, o discurso de Sandi Adamiu se repete com uma consistência quase teimosa: o ativo mais valioso não é o imóvel, são as pessoas.

"Acho que o maior legado é valorizar o ser humano, ainda acreditar no ser humano e dividir", diz ele. "A gente tá sempre pensando em dividir o sucesso, dividir com as pessoas nossos espaços, dividir alegria."

É esse o fio que conecta a Paraty que sobreviveu ao próprio esquecimento, a pousada de família que virou hotel boutique, as vilas que abrem as portas sem deixar de ser lar, e um beach club que nasceu de um ouriço encontrado na areia.

Nesse ecossistema, luxo não precisa de ostentação; é simplesmente a soma de pequenos negócios genuínos dentro de um pedaço de litoral que a natureza teve tempo de reconstruir sozinha. Vale a viagem só para descobrir isso de perto.