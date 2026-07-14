Vozinha supera Alisson e Neuer com camisa de goleiro mais valiosa já leiloada

Mesmo com a eliminação de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, o goleiro Vozinha continua colecionando reconhecimento pelo desempenho no torneio. Desta vez, o destaque veio fora das quatro linhas.

A camisa usada pelo goleiro durante a partida contra a Arábia Saudita, ainda na fase de grupos, tornou-se a mais valiosa já leiloada pelo site especializado MatchWornShirt entre atletas da posição.

Camisa de Vozinha estabelece novo recorde

O uniforme foi arrematado por R$ 65.575, estabelecendo um novo recorde para camisas de goleiros comercializadas pela plataforma. O comprador foi um torcedor dos Estados Unidos.

O interesse pelo item foi grande. Ao todo, o leilão recebeu 59 ofertas de pessoas em 16 países diferentes, incluindo o Brasil.

Valor supera camisas de Alisson e Neuer

Com a venda, Vozinha ultrapassou nomes consagrados do futebol mundial. O recorde anterior pertencia a uma camisa utilizada por Alisson em uma partida do Liverpool contra o Tottenham, em 2025, vendida por R$ 59.044.

Outro uniforme que ficou para trás foi o de Manuel Neuer. A camisa usada pelo goleiro da Alemanha em um confronto contra a Escócia havia sido leiloada por R$ 52.722.

Atuações chamaram atenção na Copa

Vozinha foi um dos principais responsáveis pela campanha histórica de Cabo Verde no Mundial de 2026. A seleção africana surpreendeu ao avançar para o mata-mata, e o goleiro acumulou defesas importantes ao longo da competição.

As atuações diante de Espanha e Argentina estiveram entre as mais elogiadas do torneio. Apesar da eliminação para a equipe de Lionel Messi na fase eliminatória, o desempenho do camisa 1 ajudou a transformar Cabo Verde em uma das grandes histórias desta edição da Copa do Mundo.