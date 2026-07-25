Diniz no Corinthians está dando certo? Veja os números do treinador no clube

O Corinthians voltou da pausa para a Copa do Mundo de 2026 com uma atuação convincente diante do Remo. Na noite de quinta-feira, 23, o Timão venceu o clube paraense por 3 a 0 e, além do resultado positivo, apresentou um futebol que animou a torcida alvinegra.

Assim, o trabalho de Fernando Diniz à frente da equipe voltou a receber elogios. Contratado no início de abril para substituir Dorival Júnior, o treinador já soma 17 partidas no comando do Corinthians.

Neste período, conquistou dez vitórias, quatro empates e sofreu apenas três derrotas, desempenho que representa um aproveitamento de 66,6%. Além dos resultados, a equipe também apresentou números interessantes. Sob o comando de Diniz, o Timão marcou 23 gols, média de 1,35 por jogo, e sofreu apenas dez, com média de 0,58 por partida.

A evolução também aparece nas competições disputadas pelo clube. No Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz assumiu o Corinthians na 16ª colocação, muito próximo da zona de rebaixamento. Atualmente, o Timão ocupa o sétimo lugar, com 27 pontos.

Na Copa do Brasil, a equipe paulista garantiu vaga nas oitavas de final ao eliminar o Barra na quinta fase e agora terá o Internacional como adversário na sequência da competição. Já na Libertadores, o Alvinegro terminou a fase de grupos na liderança do Grupo E e enfrentará o Rosario Central, da Argentina, nas oitavas de final.

Méritos de um trabalho

Apesar da boa atuação diante do Remo, Fernando Diniz evitou atribuir a evolução apenas ao período de preparação durante a pausa da Copa do Mundo. O treinador destacou que o desempenho é resultado de um trabalho construído desde sua chegada ao clube.

"Isso não foi só porque treinamos nessa pausa, já vínhamos treinando antes. A mídia diz que treinamos 25 dias para jogar e isso é suficiente para fazermos muitas coisas... Isso não tem nada a ver. A minha grande pré-temporada foi quando eu cheguei, tínhamos vários jogos, fomos treinando e fazendo correções. Agora, ficamos praticamente 60 dias sem jogos", afirmou em entrevista coletiva.

"Não fazemos mágica com esses dias todos. É uma soma do que treinamos e jogamos no primeiro momento que cheguei, como os jogadores se cuidaram nas férias e esse período de preparação de agora", completou.

Com a vitória sobre o Remo, o Corinthians manteve sua recuperação na tabela e chega embalado para um confronto direto na parte de cima do Brasileirão. O próximo compromisso será neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A equipe baiana ocupa a sexta colocação, com 30 pontos, apenas três à frente do Timão.