De Messi a Vozinha: a seleção ideal da Copa do Mundo não tem brasileiros

Com a primeira rodada completa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, o Sofascore — plataforma de estatísticas que atribui uma nota de 0 a 10 para cada jogador a cada partida — formou sua seleção ideal do início do torneio.

O time reúne nomes que já eram esperados, como Lionel Messi, e outros que se tornaram sensação da noite para o dia, como o goleiro cabo-verdiano Vozinha. Para a primeira versão da Seleção ideal, entretanto, não há brasileiros.

O topo da tabela: nota máxima para Messi

Lionel Messi recebeu nota 10 — a máxima possível — na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, com hat-trick incluído.

O argentino converteu três das seis finalizações que tentou, com 81,1% de aproveitamento nos passes, e ficou em campo por 80 minutos controlando o ritmo do jogo sem forçar jogadas. É a nota mais alta entre todos os jogadores da primeira rodada.

Logo abaixo dele aparecem três jogadores com nota 9,0: o atacante neozelandês Elijah Just, autor de dois gols na vitória contra o Irã; o americano Folarin Balogun, que também marcou duas vezes na goleada dos Estados Unidos sobre o Paraguai; e o meio-campista espanhol Pedri, destaque mesmo no empate sem gols contra Cabo Verde.

O goleiro que se tornou sensação mundial

No gol, a posição ficou com Vozinha, capitão de Cabo Verde, que recebeu nota 9,7 — a maior pontuação entre os goleiros da rodada inicial — pela atuação no empate sem gols contra a Espanha.

O goleiro de 40 anos fez sete defesas, seis delas dentro da área, e neutralizou 1,45 gol esperado segundo o modelo estatístico da plataforma. Vozinha foi eleito o melhor jogador da partida e viu seu número de seguidores saltar de 50 mil para 10 milhões em poucos dias após a atuação.

Completam a linha defensiva o lateral canadense Richie Laryea (nota 8,1), o zagueiro alemão Nico Schlotterbeck (8,4) e o zagueiro cabo-verdiano Diney (8,5) — este último companheiro de Vozinha na resistência contra a Espanha, somando duelos bem disputados e desarmes precisos que ajudaram a manter o resultado.

O meio-campo: experiência e juventude

No meio-campo, dois nomes inesperados se destacaram: o sul-coreano Hwang In-beom (8,8), peça-chave na vitória da Coreia do Sul sobre a República Checa, e o sueco Yasin Ayari (8,7), que brilhou na goleada da Suécia sobre a Tunísia.

O ataque: Messi, Rezaeian e o gol mais valioso da rodada

Além de Messi, o ataque da seleção ideal tem o lateral iraniano Ramin Rezaeian, que marcou e deu assistência no empate por 2 a 2 contra a Nova Zelândia, com nota 9,2 — uma atuação completa tanto com a bola quanto na marcação, segundo o Sofascore.

A seleção ideal da primeira rodada funciona como uma fotografia do que a Copa já entregou em poucos dias: favoritos confirmando o status, como Messi, e zebras que se tornaram virais da noite para o dia, como Vozinha — prova de que, na primeira semana de torneio, os holofotes não pertencem só aos nomes mais conhecidos.