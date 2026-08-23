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'Mudei de ideia em respeito ao jornalismo', diz Cury que participará do debate

Cury havia tomado a decisão de faltar ao debate de última hora, de acordo com ele próprio

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 23 de agosto de 2026 às 19h49.

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A decisão do candidato à Presidência pelo Avante, Augusto Cury, de protestar em frente à sede da TV Bandeirantes e de cancelar a sua participação instantes antes da realização do debate foi motivada pela irritação com a decisão da Record TV de exibir às 20h30 deste domingo, mesma hora da transmissão do debate da Band, uma entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, momentos após a decisão, o autor e psiquiatra recuou e decidiu que participará do debate.

"Mudei de ideia em respeito ao jornalismo", diz Cury.

Cury havia tomado a decisão de faltar ao debate de última hora, de acordo com ele próprio. Integrantes da campanha dizem que o que o irritou foi a exibição da entrevista com Lula no mesmo horário.

Em frente à sede da Band, Cury havia afirmado que só debateria se Lula e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) viessem ao evento. O candidato também disse que a ausência de ambos era um desrespeito à democracia. A falta dos dois candidatos que lideram as pesquisas já era fava contada há pelo menos uma semana.

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