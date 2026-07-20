Fórmula 1: Lewis Hamilton recupera vice-liderança do Mundial de Pilotos

Lewis Hamilton: piloto atropela mecânico durante pit stop no GP da Bélgica (Manaure Quintero / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de julho de 2026 às 13h42.
O piloto britânico Lewis Hamilton fez sua transferência para a Ferrari com um objetivo em mente: vencer um título mundial de vermelho. Esse sonho pode se tornar realidade ainda em 2026.
Durante o GP da Bélgica, no último domingo, 19, o heptacampeão recebeu uma punição de 5 segundos por um toque que tirou George Russell (Mercedes) da corrida e foi investigado por um acidente com um mecânico nos boxes.
Apesar disso, Hamilton conseguiu superar o australiano Oscar Piastri (McLaren) e conquistar o quarto lugar do grid durante as últimas voltas. Os 12 pontos recebidos foram suficientes para desbancar Russell e garantir seu retorno à vice-liderança do Campeonato Mundial de Pilotos.
Andrea Kimi Antonelli encerrou seu breve jejum na Fórmula 1 no último domingo, 19. Após três corridas sem subir no lugar mais alto do pódio, o italiano conquistou a vitória no Grande Prêmio da Bélgica de 2026.
Para garantir a vitória, o jovem piloto da Mercedes precisou lutar com Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, até a última volta.
Kimi Antonelli segue na liderança com 204 pontos contra os 159 pontos de Hamilton. No Mundial de Construtores, a Mercedes segue na ponta da tabela com 358 pontos, sendo seguida de perto pela Ferrari, com 285 pontos.
Enquanto isso, o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto teve uma de suas melhores corridas do ano e terminou o GP da Bélgica em oitavo lugar.
Abandonaram: George Russell (Mercedes), Sergio Pérez (Cadillac) e Lance Stroll (Aston Martin)