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Fase de grupos copa 2026

Fórmula 1: Lewis Hamilton recupera vice-liderança do Mundial de Pilotos

Kimi Antonelli mantém sua liderança no campeonato mundial após encerrar um breve jejum de três corridas sem vencer

Lewis Hamilton: piloto atropela mecânico durante pit stop no GP da Bélgica (Manaure Quintero / AFP)

Lewis Hamilton: piloto atropela mecânico durante pit stop no GP da Bélgica (Manaure Quintero / AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de julho de 2026 às 13h42.

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O piloto britânico Lewis Hamilton fez sua transferência para a Ferrari com um objetivo em mente: vencer um título mundial de vermelho. Esse sonho pode se tornar realidade ainda em 2026.

Durante o GP da Bélgica, no último domingo, 19, o heptacampeão recebeu uma punição de 5 segundos por um toque que tirou George Russell (Mercedes) da corrida e foi investigado por um acidente com um mecânico nos boxes.

Apesar disso, Hamilton conseguiu superar o australiano Oscar Piastri (McLaren) e conquistar o quarto lugar do grid durante as últimas voltas. Os 12 pontos recebidos foram suficientes para desbancar Russell e garantir seu retorno à vice-liderança do Campeonato Mundial de Pilotos.

Antonelli segue dominando a Fórmula 1 em 2026

Andrea Kimi Antonelli encerrou seu breve jejum na Fórmula 1 no último domingo, 19. Após três corridas sem subir no lugar mais alto do pódio, o italiano conquistou a vitória no Grande Prêmio da Bélgica de 2026.

Para garantir a vitória, o jovem piloto da Mercedes precisou lutar com Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, até a última volta.

Kimi Antonelli segue na liderança com 204 pontos contra os 159 pontos de Hamilton. No Mundial de Construtores, a Mercedes segue na ponta da tabela com 358 pontos, sendo seguida de perto pela Ferrari, com 285 pontos.

Enquanto isso, o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto teve uma de suas melhores corridas do ano e terminou o GP da Bélgica em oitavo lugar.

Confira o resultado do GP da Bélgica 2026:

  • Kimi Antonelli (Mercedes) - 1h24min42s479
  • Charles Leclerc (Ferrari) +1s952
  • Max Verstappen (Red Bull) +11s586
  • Lewis Hamilton (Ferrari) +17s245
  • Oscar Piastri (McLaren) +18s988
  • Isack Hadjar (Red Bull) +23s307
  • Lando Norris (McLaren) +24s014
  • Gabriel Bortoleto (Audi) +49s140
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls) +50s406
  • Franco Colapinto (Alpine) +76s037
  • Pierre Gasly (Alpine) +76s991
  • Liam Lawson (Racing Bulls) +77s523
  • Nico Hulkenberg (Audi) +78s348
  • Oliver Bearman (Haas) +94s465
  • Alexander Albon (Williams) +104s684
  • Carlos Sainz (Williams) +105s856
  • Esteban Ocon (Haas) +110s925
  • Valtteri Bottas (Cadillac) +1 volta.
  • Fernando Alonso (Aston Martin) +2 voltas.

Abandonaram: George Russell (Mercedes), Sergio Pérez (Cadillac) e Lance Stroll (Aston Martin)

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