Fórmula 1: Lewis Hamilton recupera vice-liderança do Mundial de Pilotos

O piloto britânico Lewis Hamilton fez sua transferência para a Ferrari com um objetivo em mente: vencer um título mundial de vermelho. Esse sonho pode se tornar realidade ainda em 2026.

Durante o GP da Bélgica, no último domingo, 19, o heptacampeão recebeu uma punição de 5 segundos por um toque que tirou George Russell (Mercedes) da corrida e foi investigado por um acidente com um mecânico nos boxes.

Apesar disso, Hamilton conseguiu superar o australiano Oscar Piastri (McLaren) e conquistar o quarto lugar do grid durante as últimas voltas. Os 12 pontos recebidos foram suficientes para desbancar Russell e garantir seu retorno à vice-liderança do Campeonato Mundial de Pilotos.

Antonelli segue dominando a Fórmula 1 em 2026

Andrea Kimi Antonelli encerrou seu breve jejum na Fórmula 1 no último domingo, 19. Após três corridas sem subir no lugar mais alto do pódio, o italiano conquistou a vitória no Grande Prêmio da Bélgica de 2026.

Para garantir a vitória, o jovem piloto da Mercedes precisou lutar com Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, até a última volta.

Kimi Antonelli segue na liderança com 204 pontos contra os 159 pontos de Hamilton. No Mundial de Construtores, a Mercedes segue na ponta da tabela com 358 pontos, sendo seguida de perto pela Ferrari, com 285 pontos.

Enquanto isso, o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto teve uma de suas melhores corridas do ano e terminou o GP da Bélgica em oitavo lugar.

Confira o resultado do GP da Bélgica 2026:

Kimi Antonelli (Mercedes) - 1h24min42s479

Charles Leclerc (Ferrari) +1s952

Max Verstappen (Red Bull) +11s586

Lewis Hamilton (Ferrari) +17s245

Oscar Piastri (McLaren) +18s988

Isack Hadjar (Red Bull) +23s307

Lando Norris (McLaren) +24s014

Gabriel Bortoleto (Audi) +49s140

Arvid Lindblad (Racing Bulls) +50s406

Franco Colapinto (Alpine) +76s037

Pierre Gasly (Alpine) +76s991

Liam Lawson (Racing Bulls) +77s523

Nico Hulkenberg (Audi) +78s348

Oliver Bearman (Haas) +94s465

Alexander Albon (Williams) +104s684

Carlos Sainz (Williams) +105s856

Esteban Ocon (Haas) +110s925

Valtteri Bottas (Cadillac) +1 volta.

Fernando Alonso (Aston Martin) +2 voltas.

Abandonaram: George Russell (Mercedes), Sergio Pérez (Cadillac) e Lance Stroll (Aston Martin)