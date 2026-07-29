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Fase de grupos copa 2026

Aston Martin antecipa estreia de motor da Honda em teste antes das 'férias' da F1

Equipe permanecerá na Hungria para dia de filmagem e coleta de dados antes de levar a nova unidade de potência às pistas

Fórmula 1: Aston Martin testou pacote de atualizações na Hungria (Divulgação/Fórmula 1)

Fórmula 1: Aston Martin testou pacote de atualizações na Hungria (Divulgação/Fórmula 1)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 29 de julho de 2026 às 14h02.

A Aston Martin seguirá trabalhando no Hungaroring mesmo após o encerramento do GP da Hungria. A equipe permanecerá em Budapeste para um dia de filmagem nesta quarta-feira, 29, quando colocará em ação, pela primeira vez, a nova especificação da unidade de potência da Honda.

Inicialmente, segundo o site Motorsport, a fabricante japonesa planejava estrear a atualização apenas no GP da Holanda, primeira etapa após as férias da Fórmula 1. No entanto, o cronograma foi antecipado para permitir que a equipe reúna mais informações antes do retorno da temporada.

Honda quer ampliar coleta de dados

Segundo Shintaro Orihara, gerente-geral de pista e engenheiro-chefe da Honda, o trabalho na Hungria foi fundamental para a integração da nova unidade de potência ao carro da Aston Martin.

De acordo com o dirigente, o teste desta quarta-feira permitirá avaliar o funcionamento do novo motor no AMR26 antes da estreia oficial em um fim de semana de corrida, prevista para o GP da Holanda.

Evolução anima a Aston Martin

Além do teste do novo motor, a equipe deixou Budapeste satisfeita com o desempenho apresentado durante o fim de semana. Lance Stroll terminou a corrida na 13ª colocação, enquanto Fernando Alonso alcançou o Q2 pela primeira vez na temporada e cruzou a linha de chegada logo atrás do companheiro de equipe.

O desempenho permitiu à Aston Martin superar rivais diretas como Cadillac, Williams e Haas, resultado que aumentou o otimismo para a sequência do campeonato.

Alonso vê novo conceito no caminho certo

De acordo com o Motorsport, Fernando Alonso avaliou que o carro apresentou evolução tanto na classificação quanto na corrida e acredita que a equipe encontrou uma base mais sólida para a segunda metade da temporada.

O espanhol destacou que a correlação entre os dados esperados e o desempenho em pista foi positiva, mas ressaltou que ainda há margem para evolução, principalmente em aspectos como acerto e otimização do novo conceito do carro.

Com a atualização da unidade de potência prevista para a próxima etapa, Alonso acredita que o GP da Holanda será um importante termômetro para medir o real potencial da Aston Martin na disputa pelo restante da temporada.

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