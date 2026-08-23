Incêndio força retirada de 42 mil pessoas e ameaça Reno, nos EUA

Cerca de 42 mil pessoas receberam ordens de retirada ou foram deslocadas neste domingo, 23, devido ao avanço do incêndio florestal Hawk Fire nos arredores de Reno, em Nevada, nos Estados Unidos. Outras 45 mil pessoas estão em alerta para se preparar para deixar a região.

O fogo já consumiu 52 quilômetros quadrados e avançou em direção à zona norte de Reno, terceira cidade mais populosa de Nevada. Imagens locais mostraram chamas próximas a estradas e fumaça sobre bairros residenciais.

O incêndio teve causa humana, segundo as autoridades, mas o caso ainda está sob investigação.

Incêndio em Reno deixa seis feridos

Três civis e três integrantes das equipes de emergência ficaram feridos durante a operação de combate ao Hawk Fire, segundo Shane Akerson, comandante responsável pelas ações de incêndio e resgate.

Os primeiros relatos sobre as chamas foram registrados por volta das 11h15 de sábado, nas proximidades da Hawk Meadow Trail. Naquele momento, os bombeiros atuavam sob condições consideradas extremas de risco.

O fogo se espalhou por uma área que inclui as colinas da Sierra Nevada até a Universidade de Nevada, no noroeste de Reno.

Condições climáticas dificultam combate ao fogo

As equipes enfrentam condições de “bandeira vermelha”, caracterizadas pela combinação de temperaturas elevadas, umidade muito baixa e ventos fortes. Esse cenário aumenta o risco de propagação dos incêndios florestais.

Segundo Richard Edwards, chefe do Distrito de Proteção contra Incêndios de Truckee Meadows, as mesmas condições severas eram esperadas novamente na tarde de domingo.

Nevada decreta estado de emergência

O governador de Nevada, Joe Lombardo, declarou estado de emergência no condado de Washoe no sábado. A região inclui Reno e partes do Lago Tahoe.

Lombardo autorizou o envio de dois helicópteros da Guarda Nacional para auxiliar no combate ao incêndio. Outros 60 integrantes da corporação foram mobilizados para apoiar as operações junto ao Gabinete do Xerife do Condado de Washoe.

O governador pediu que moradores das áreas afetadas permanecessem atentos às orientações das autoridades.

O Aeroporto Internacional de Reno-Tahoe permaneceu fora da área de evacuação neste domingo. Os voos comerciais operavam normalmente.