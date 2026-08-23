Harry Kane é eleito jogador do ano na Alemanha

O atacante inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, foi eleito neste domingo, 23, o "Futebolista do Ano de 2026 na Alemanha" por jornalistas esportivos do país. O jogador superou o francês Michael Olise, também do clube alemão.

Entre os treinadores, o escolhido foi Vincent Kompany, comandante do Bayern.

A votação contou com a participação de 695 integrantes da associação de jornalistas esportivos da Alemanha. Os profissionais puderam escolher jogadores da Bundesliga, independentemente da nacionalidade, além de atletas alemães que atuam em ligas estrangeiras.

Kane recebeu 272 votos e se tornou o primeiro inglês a conquistar o prêmio, concedido desde 1960. Olise ficou em segundo lugar, com 203 votos, repetindo a posição alcançada no ano anterior.

Aos 32 anos, o atacante teve em 2025/26 a melhor temporada de sua carreira. Campeão alemão, vencedor da Copa da Alemanha, semifinalista da Liga dos Campeões e terceiro colocado na Copa do Mundo com a seleção inglesa, Kane marcou 73 gols no período.

O desempenho colocou o jogador entre os principais candidatos à Bola de Ouro, prêmio que será entregue em Londres no fim de outubro.