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Etíope Yomif Kejelcha bate recorde mundial na Meia Maratona de Buenos Aires

Cerca de 30 mil corredores participaram da Meia Maratona de Buenos Aires, disputada sob sol e temperaturas baixas durante o inverno

Maratona de Buenos Aires: percurso urbano de 21 quilômetros passou por pontos tradicionais (Wikimedia Commons/Divulgação/Reprodução)

Maratona de Buenos Aires: percurso urbano de 21 quilômetros passou por pontos tradicionais (Wikimedia Commons/Divulgação/Reprodução)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 23 de agosto de 2026 às 15h58.

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O etíope Yomif Kejelcha estabeleceu neste domingo, 23, um novo recorde mundial na Meia Maratona de Buenos Aires, na Argentina. O atleta venceu a prova com o tempo oficial de 56 minutos e 51 segundos, segundo os organizadores.

A marca supera o recorde anterior, de 57 minutos e 20 segundos, registrado pelo ugandense Jacob Kiplimo em março deste ano, durante a Meia Maratona de Lisboa.

"Estou muito, muito feliz. Na verdade, não esperava um recorde mundial. Esperava bater o recorde da prova, embora um dos objetivos fosse baixar dos 57 minutos. É um sonho, estou muito contente agora mesmo", afirmou Kejelcha à AFP.

Aos 29 anos, o fundista etíope liderou o pódio da competição em Buenos Aires, que teve outros dois atletas do país na sequência. Tadese Worku terminou em segundo lugar, com 59 minutos e 20 segundos, enquanto Bereket Nega ficou em terceiro, com 1 hora e 20 segundos.

Antes da corrida, Kejelcha havia destacado que era sua primeira participação na Argentina. "Disse ao meu empresário que precisava ir a algum lugar entre Londres e Valência, e ele me sugeriu vir a Buenos Aires, dizendo que era a melhor prova para mim neste momento", declarou.

O melhor argentino na prova masculina foi Ignacio Erario, que terminou na sexta colocação, com o tempo de 1 hora e 59 segundos.

Na categoria feminina, a vitória ficou com a etíope Fotyen Tesfay Haiylu, que completou o percurso em 1 hora, 3 minutos e 57 segundos. As turcas Nevin Can (1h05:06) e Selin Can (1h05:11) completaram o pódio.

Cerca de 30 mil corredores participaram da Meia Maratona de Buenos Aires, disputada sob sol e temperaturas baixas durante o inverno. O percurso urbano de 21 quilômetros passou por pontos tradicionais da capital argentina, como a Avenida 9 de Julio e o Obelisco de Buenos Aires.

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