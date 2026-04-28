De Romário a Neymar: os craques do Brasil nas últimas 8 Copas

Ao longo das últimas décadas, a seleção brasileira chegou às Copas do Mundo sempre acompanhada de um protagonista. Em cada edição, havia um nome tratado como esperança nacional, referência técnica e símbolo da geração. Alguns corresponderam com títulos e atuações históricas, outros carregaram o peso da expectativa em campanhas frustradas.

Entre 1994 e 2022, o Brasil atravessou transformações táticas, mudanças de perfil e diferentes momentos no cenário mundial. Ainda assim, manteve a tradição de desembarcar no torneio com ao menos um craque capaz de centralizar atenções.

Os principais nomes do Brasil nas últimas oito Copas

1994: Romário

Depois de 24 anos sem título mundial, o Brasil chegou aos Estados Unidos apostando em Romário.

Decisivo, provocador e letal na área, o atacante foi o grande nome da campanha do tetra e resolveu nos momentos mais importantes, comandado por Carlos Alberto Parreira.

1998: Ronaldo

Com apenas 21 anos, Ronaldo já era um fenômeno mundial. O atacante chegou à Copa da França como principal estrela do torneio e símbolo da seleção brasileira. O Brasil foi até a final, mas acabou derrotado pelos donos da casa.

O episódio da convulsão envolvendo o jogador antes do duelo decisivo também chamou a atenção.

2002: Rivaldo e Ronaldo

A Copa da Coreia do Sul e do Japão reuniu dois protagonistas de alto nível.

Rivaldo foi o cérebro ofensivo da equipe, enquanto Ronaldo protagonizou sua redenção após grave lesão e brilhou com oito gols. A dupla liderou o penta em uma das campanhas mais consistentes da história da seleção.

Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002 (Claudio Villa/Getty Images)

2006: Ronaldinho Gaúcho

Eleito melhor do mundo e no auge técnico, Ronaldinho Gaúcho era a grande esperança brasileira na Alemanha.

Cercado por estrelas como Kaká, Ronaldo e Adriano, representava o talento máximo daquele elenco. O desempenho coletivo, porém, ficou abaixo do esperado, e o Brasil caiu nas quartas para a França.

2010: Kaká

Mesmo convivendo com problemas físicos, Kaká chegou à África do Sul como principal referência técnica.

Campeão da Champions e Bola de Ouro anos antes, ainda carregava status internacional elevado. O time de Dunga tinha solidez, mas a eliminação para a Holanda interrompeu o sonho do hexa.

2014: Neymar

Jogando em casa e com apenas 22 anos, Neymar assumiu a responsabilidade de liderar uma seleção em reconstrução.

Era o rosto comercial e técnico do Brasil naquele Mundial. A lesão nas quartas de final contra a Colômbia mudou o rumo da campanha, encerrada no traumático 7 a 1 diante da Alemanha.

2018: Neymar

Recuperado de cirurgia no pé meses antes da Copa da Rússia, Neymar voltou a ser o centro do projeto brasileiro.

Mais maduro e já consolidado entre os principais jogadores do mundo, carregava enorme expectativa. O Brasil caiu nas quartas de final para a Bélgica.

2022: Neymar e Vinicius Júnior

No Catar, Neymar ainda era a principal estrela, mas já dividia o protagonismo com uma nova geração. Vinicius Júnior, após temporada de destaque no Real Madrid, chegou como peça decisiva no ataque.

A eliminação para a Croácia, nos pênaltis, adiou novamente o título mundial.

O que muda para 2026?

Pela primeira vez em muitos anos, o Brasil se aproxima de uma Copa sem um protagonista tão óbvio.

Nomes como Vinicius Júnior, Raphinha e até mesmo Endrick surgem como candidatos a assumir esse posto. A próxima edição pode marcar a transição de uma era centrada em um único craque para uma seleção de protagonismo mais dividido.