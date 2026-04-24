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'Ronaldinho Gaúcho': série biográfica é a mais vista em plataforma de streaming em 15 países

Produção ficou em segundo lugar no ranking global de títulos em línguas não inglesas

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de abril de 2026 às 20h36.

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A série biográfica "Ronaldinho Gaúcho", que retrata a vida do ex-jogador de futebol, se tornou um verdadeiro sucesso mundial logo após sua estreia na Netflix.

De acordo com dados fornecidos pela plataforma, a produção conquistou o topo da lista dos conteúdos mais assistidos em 15 países e ficou em segundo lugar no ranking global de títulos em línguas não inglesas.

Disponível desde abril, a série já acumula aproximadamente 4,7 milhões de visualizações e rapidamente entrou para o Top 10 mundial da Netflix. Com três episódios de aproximadamente 55 minutos, a série revisita a jornada de Ronaldinho, desde sua infância até o auge da sua carreira, como um dos maiores ícones do futebol, destacando suas conquistas em clubes como Grêmio, Barcelona e Atlético Mineiro, além da Seleção Brasileira, com a qual venceu a Copa do Mundo de 2002.

A produção também aborda momentos polêmicos da vida do jogador, como o episódio em que foi preso no Paraguai por utilizar um passaporte falso, entre outros conflitos.

Assista ao trailer de "Ronaldinho Gaúcho", da Netflix:

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