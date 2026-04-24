'Ronaldinho Gaúcho': série biográfica é a mais vista em plataforma de streaming em 15 países

A série biográfica "Ronaldinho Gaúcho", que retrata a vida do ex-jogador de futebol, se tornou um verdadeiro sucesso mundial logo após sua estreia na Netflix.

De acordo com dados fornecidos pela plataforma, a produção conquistou o topo da lista dos conteúdos mais assistidos em 15 países e ficou em segundo lugar no ranking global de títulos em línguas não inglesas.

Disponível desde abril, a série já acumula aproximadamente 4,7 milhões de visualizações e rapidamente entrou para o Top 10 mundial da Netflix. Com três episódios de aproximadamente 55 minutos, a série revisita a jornada de Ronaldinho, desde sua infância até o auge da sua carreira, como um dos maiores ícones do futebol, destacando suas conquistas em clubes como Grêmio, Barcelona e Atlético Mineiro, além da Seleção Brasileira, com a qual venceu a Copa do Mundo de 2002.

A produção também aborda momentos polêmicos da vida do jogador, como o episódio em que foi preso no Paraguai por utilizar um passaporte falso, entre outros conflitos.

Assista ao trailer de "Ronaldinho Gaúcho", da Netflix: